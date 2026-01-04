Šok u 90+4: Fernandes utišao Etihad! VIDEO

Mančester siti i Čelsi su remizirali rezultatom 1:1 u utakmici 20. kola Premijer lige.

Utakmica na Etihadu bila je puna tempa, šansi i duela, činilo je da je "odluku" doneo Tidžani Rajnders u finišu prvog poluvremena, ali je u 4. minutu sudijske nadoknade Enco Fernandes poneo epitet heroja za Čelsi. Građani su od starta nametnuli ritam i već u 20. minutu propustili veliku priliku – Tidžani Rajnders je sjajnim pasom pronašao Fila Fodena, ali je njegov udarac iz kaznenog prostora prošao tik pored desne stative. Čelsi je uzvratio u 19. minutu, kada je