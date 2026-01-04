Nikezić: „Država gubi kontrolu nad NIS-om, rešenje je u preuzimanju upravljanja“

Nikezić: „Država gubi kontrolu nad NIS-om, rešenje je u preuzimanju upravljanja“

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) i narodni poslanik Dušan Nikezić kritikovao je odnos vlasti prema Naftnoj industriji Srbije (NIS), ocenivši da Srbija gubi kontrolu nad ključnim energetskim resursima u jeku sankcija.

Nikezić je reagovao na poziv predsednika Aleksandra Vučića upućen Rusiji i Mađarskoj da što pre finalizuju ugovor o kupoprodaji, kako bi se izašlo iz režima sankcija i omogućio ekonomski rast. On je tom prilikom postavio pitanje zbog čega Srbija, kao vlasnik 30 odsto akcija, nema uvid u pregovore o sudbini kompanije, dok posledice sankcija snose isključivo građani. Prema njegovim rečima, neprihvatljivo je da o snabdevanju domaćeg tržišta gorivom odlučuju strani
