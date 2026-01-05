Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

BBC News pre 23 minuta | Viktorija Kuk - BBC Njuz

Barry Webb Vebov rad „Sjajna sluzava buđ“ osvojio je nagradu publike u makro kategoriji na Britanskim fotografskim nagradama za 2025. godinu

Dobro došli u svet sluzave plesni.

Ove slike, koje je načinio fotograf Bari Veb, omogućuju nam pogled izbliza na jednoćelijske organizme sluzave plesni.

Pogled koji ne bi bio moguć golim okom.

Koristeći moćni makro objektiv i kompozit statičnih slika, Bari može da nam pokaže ove sićušne strukture, koje mogu da izrastu svuda, od šuma do pustinja.

Bari je osvojio nagrade za svoj rad, uglavnom usredsređen na zapadni London, među kojima je i skorašnja nagrada po izboru publike u makro odeljku Britanskih fotografskih nagrada.

Barry Webb Ako se smanjite na veličinu grinje i prošetate šumom, ovako biste videli sluzavu buđ

Barry Webb Kada je Beri fotografisao ovu sluzavu buđ, pomislio je da na vrhu ima prašine. Tek kada je počeo da pravi kompozitnu sliku kod kuće, shvatio je da je uhvatio dve sićušne grinje koje se viju ka nebu

Barry Webb Sluzava buđ vidljiva golim okom

Barry Webb Beri kaže da sluzavu plesan možete pronaći bilo gde i podstiče ljude da istražuju svoje bašte i gomile komposta

Barry Webb Ova sluzava buđ je uhvaćena u rupi na listu. Ako pažljivo pogledate, možete videti samo Barijev odraz u kapljicama vode.

Barry Webb Beri opisuje vrstu Hemitrichia calyculata kao sluz sa „frizurom koja je eksplodirala“

Barry Webb Smrznuti Craterium Minutum

Barry Webb Sićušni kalupi od sluzi pričvršćeni za kičmu lista božikovine

Barry Webb Sluzava buđ izgleda kao mali ljudi koji drže ruke u vazduhu

Barry Webb Kao baštovan, Beri nosi svoj fotoaparat na posao u slučaju da naiđe na neku neobičnu vrstu.

Barry Webb Ova slika mokrica koja jede sluzavu buđ osvojila je Bariju nagradu u kategoriji Prirodni svet za fotografiju časopisa New Scientist

Bari je rekao da „nije znao da one postoje“ pre nego što je bio upoznat sa svetom sluzave plesni 2019. godine.

Kao baštovan po zvanju, ali posvećeni fotograf iz hobija - Bari je za vreme karantina tokom pandemije kovida provodio više vremena napolju loveći ove organizme.

„To nije gljivica, to nije biljka, to nije životinja. Najbliži je srodnik amebama“, objašnjava Bari.

Njegove fotografije se najviše bave cvetajućim telima sluzave plesni, kada su boje i drama najintenzivnije, i odakle ona ispušta spore.

Bari objašnjava kako se sluzava plesan hrani bakterijama, algama i tipovima gljivica, i da je ona važan deo ekosistema.

RHS kaže da se sluzava plesan koristi u nekim „neverovatno praktičnim primenama“, među kojima su mapirajuće simulacije gradskog prevoza i u potrazi za tamnom materijom.

BBC Pokazuje mi kako sve funkcioniše - Barijev mali aranžman obuhvata mali aparat, tronožac i jastuče za klečanje. (Ova novinarka ne sme da zaboravi da u budućnosti upotrebi jastuče za klečanje)

Fotografisanje sluzave plesni nije jednostavan proces, mada ga je tehnologija olakšala poslednjih godina.

Bari objašnjava da zbog veličine subjekta, „jedna slika ih ne bi dočarala u pravom svetlu, bukvalno ne možete da uhvatite ništa u fokus“.

On opisuje kako koristi tehniku zvanu povezivanje fokusa, gde se pravi na desetine fotografija.

„Napravite više fotografija, nekad više od 100, i one hvataju sićušne deliće fokusa, i onda ih stavite sve u softver, i to dovede do stvaranja vaše konačne slike.“

Pre mnogo godina Bari bi samo posebno nameštao fokus za svaku od ovih 100 slika, ali sada to oprema radi za njega.

„Sve su to vrlo pametne stvari“, kaže mi on.

(BBC News, 01.05.2026)