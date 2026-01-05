Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni
Bari Veb je nagrađen za fotografije sićušnog sveta sluzave plesni.
Dobro došli u svet sluzave plesni.
Ove slike, koje je načinio fotograf Bari Veb, omogućuju nam pogled izbliza na jednoćelijske organizme sluzave plesni.
Pogled koji ne bi bio moguć golim okom.
Koristeći moćni makro objektiv i kompozit statičnih slika, Bari može da nam pokaže ove sićušne strukture, koje mogu da izrastu svuda, od šuma do pustinja.
Bari je osvojio nagrade za svoj rad, uglavnom usredsređen na zapadni London, među kojima je i skorašnja nagrada po izboru publike u makro odeljku Britanskih fotografskih nagrada.
Bari je rekao da „nije znao da one postoje“ pre nego što je bio upoznat sa svetom sluzave plesni 2019. godine.
Kao baštovan po zvanju, ali posvećeni fotograf iz hobija - Bari je za vreme karantina tokom pandemije kovida provodio više vremena napolju loveći ove organizme.
„To nije gljivica, to nije biljka, to nije životinja. Najbliži je srodnik amebama“, objašnjava Bari.
Njegove fotografije se najviše bave cvetajućim telima sluzave plesni, kada su boje i drama najintenzivnije, i odakle ona ispušta spore.
Bari objašnjava kako se sluzava plesan hrani bakterijama, algama i tipovima gljivica, i da je ona važan deo ekosistema.
RHS kaže da se sluzava plesan koristi u nekim „neverovatno praktičnim primenama“, među kojima su mapirajuće simulacije gradskog prevoza i u potrazi za tamnom materijom.
Fotografisanje sluzave plesni nije jednostavan proces, mada ga je tehnologija olakšala poslednjih godina.
Bari objašnjava da zbog veličine subjekta, „jedna slika ih ne bi dočarala u pravom svetlu, bukvalno ne možete da uhvatite ništa u fokus“.
On opisuje kako koristi tehniku zvanu povezivanje fokusa, gde se pravi na desetine fotografija.
„Napravite više fotografija, nekad više od 100, i one hvataju sićušne deliće fokusa, i onda ih stavite sve u softver, i to dovede do stvaranja vaše konačne slike.“
Pre mnogo godina Bari bi samo posebno nameštao fokus za svaku od ovih 100 slika, ali sada to oprema radi za njega.
„Sve su to vrlo pametne stvari“, kaže mi on.
(BBC News, 01.05.2026)