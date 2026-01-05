BBC vesti na srpskom

Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

Bari Veb je nagrađen za fotografije sićušnog sveta sluzave plesni.

BBC News pre 23 minuta  |  Viktorija Kuk - BBC Njuz
Krupni plan neke vrste sluzave plesni. Sporangijumi imaju crvene i bele glave, a na njima su zalepljene kapljice vode.
Barry Webb
Vebov rad „Sjajna sluzava buđ“ osvojio je nagradu publike u makro kategoriji na Britanskim fotografskim nagradama za 2025. godinu

Dobro došli u svet sluzave plesni.

Ove slike, koje je načinio fotograf Bari Veb, omogućuju nam pogled izbliza na jednoćelijske organizme sluzave plesni.

Pogled koji ne bi bio moguć golim okom.

Koristeći moćni makro objektiv i kompozit statičnih slika, Bari može da nam pokaže ove sićušne strukture, koje mogu da izrastu svuda, od šuma do pustinja.

Bari je osvojio nagrade za svoj rad, uglavnom usredsređen na zapadni London, među kojima je i skorašnja nagrada po izboru publike u makro odeljku Britanskih fotografskih nagrada.

Fotografija sluzave plesni iz izuzetno krupnog plana. Izgleda kao pet žutih sfera na savijenim smeđim stabljikama.
Barry Webb
Ako se smanjite na veličinu grinje i prošetate šumom, ovako biste videli sluzavu buđ
Narandžasto-crni sporangijum sluzave plesni sa dve ružičaste grinje na vrhu
Barry Webb
Kada je Beri fotografisao ovu sluzavu buđ, pomislio je da na vrhu ima prašine. Tek kada je počeo da pravi kompozitnu sliku kod kuće, shvatio je da je uhvatio dve sićušne grinje koje se viju ka nebu
Balvan iznad šumskog tla, a sa strane se vide veoma male narandžaste tačke.
Barry Webb
Sluzava buđ vidljiva golim okom
Organizmi ružičaste sluzave plesni mogu se videti sa gotovo sunđerastom površinom na plodnoj glavi
Barry Webb
Beri kaže da sluzavu plesan možete pronaći bilo gde i podstiče ljude da istražuju svoje bašte i gomile komposta
Tamno obojena sluzava plesan se lepi za ivicu rupe u listu, dok se kapljice vode takođe lepe za nju.
Barry Webb
Ova sluzava buđ je uhvaćena u rupi na listu. Ako pažljivo pogledate, možete videti samo Barijev odraz u kapljicama vode.
Žute sluzave plesni sa sunđerastim materijalom koji eksplodira sa vrha plodne glave
Barry Webb
Beri opisuje vrstu Hemitrichia calyculata kao sluz sa „frizurom koja je eksplodirala“
Školjke sluzi su pričvršćene za drvo i pune su sitnih kristala leda.
Barry Webb
Smrznuti Craterium Minutum
Prelivajuće tamne sluzave plesni, pričvršćene za oštru kičmu trulog lista božikovine
Barry Webb
Sićušni kalupi od sluzi pričvršćeni za kičmu lista božikovine
Sluzava buđ izgleda kao mali ljudi koji drže ruke u vazduhu
Barry Webb
Sluzava buđ izgleda kao mali ljudi koji drže ruke u vazduhu
Desetine žutih sluzavih plesni grupisanih zajedno na drvetu
Barry Webb
Kao baštovan, Beri nosi svoj fotoaparat na posao u slučaju da naiđe na neku neobičnu vrstu.
Mokrica jede grupu crvenih sluzavih plesni
Barry Webb
Ova slika mokrica koja jede sluzavu buđ osvojila je Bariju nagradu u kategoriji Prirodni svet za fotografiju časopisa New Scientist

Bari je rekao da „nije znao da one postoje“ pre nego što je bio upoznat sa svetom sluzave plesni 2019. godine.

Kao baštovan po zvanju, ali posvećeni fotograf iz hobija - Bari je za vreme karantina tokom pandemije kovida provodio više vremena napolju loveći ove organizme.

„To nije gljivica, to nije biljka, to nije životinja. Najbliži je srodnik amebama“, objašnjava Bari.

Njegove fotografije se najviše bave cvetajućim telima sluzave plesni, kada su boje i drama najintenzivnije, i odakle ona ispušta spore.

Bari objašnjava kako se sluzava plesan hrani bakterijama, algama i tipovima gljivica, i da je ona važan deo ekosistema.

RHS kaže da se sluzava plesan koristi u nekim „neverovatno praktičnim primenama“, među kojima su mapirajuće simulacije gradskog prevoza i u potrazi za tamnom materijom.

Beri Veb kleči na šumskom tlu među lišćem i granama, gleda u svoju kameru i objašnjava proces novinarki Viktoriji Kuk koja kleči pored njega.
BBC
Pokazuje mi kako sve funkcioniše - Barijev mali aranžman obuhvata mali aparat, tronožac i jastuče za klečanje. (Ova novinarka ne sme da zaboravi da u budućnosti upotrebi jastuče za klečanje)

Fotografisanje sluzave plesni nije jednostavan proces, mada ga je tehnologija olakšala poslednjih godina.

Bari objašnjava da zbog veličine subjekta, „jedna slika ih ne bi dočarala u pravom svetlu, bukvalno ne možete da uhvatite ništa u fokus“.

On opisuje kako koristi tehniku zvanu povezivanje fokusa, gde se pravi na desetine fotografija.

„Napravite više fotografija, nekad više od 100, i one hvataju sićušne deliće fokusa, i onda ih stavite sve u softver, i to dovede do stvaranja vaše konačne slike.“

Pre mnogo godina Bari bi samo posebno nameštao fokus za svaku od ovih 100 slika, ali sada to oprema radi za njega.

„Sve su to vrlo pametne stvari“, kaže mi on.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.05.2026)

BBC News
Identifikovano svih 40 poginulih u švajcarskom skijalištu, među njima i državljanin Srbije

Identifikovano svih 40 poginulih u švajcarskom skijalištu, među njima i državljanin Srbije

BBC News pre 3 minuta
Ko je na čelu Venecuele i šta je čeka

Ko je na čelu Venecuele i šta je čeka

BBC News pre 12 satijoš 2 povezane
Ko je Silija Flores, nekada moćna prva dama Venecuele

Ko je Silija Flores, nekada moćna prva dama Venecuele

BBC News pre 12 satijoš 2 povezane
Šta je video čovek koji je prvi biciklom obišao svet

Šta je video čovek koji je prvi biciklom obišao svet

BBC News pre 16 sati
Sedam uspeha u borbi za očuvanje prirode za koje možda niste čuli u 2025.

Sedam uspeha u borbi za očuvanje prirode za koje možda niste čuli u 2025.

BBC News pre 19 sati
BBC News

Povezane vesti »

Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

Južne vesti pre 17 minuta
Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

Danas pre 18 minuta
Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

NIN pre 13 minuta
Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

Radio 021 pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

London

Zabava, najnovije vesti »

Kako funkcionišu plaćeni programi za mršavljenje: Prednosti i mane

Kako funkcionišu plaćeni programi za mršavljenje: Prednosti i mane

Forbes pre 53 minuta
Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

Ona je svuda, ali je nevidljiva: Upoznajte mikroskopski čudnovati svet sluzave plesni

BBC News pre 23 minuta
Otišla je i nikad se nije vratila: Veljko i Milan žive sa ocem i babom i pate za majkom koju nisu znali: "Brate, mama nam je…

Otišla je i nikad se nije vratila: Veljko i Milan žive sa ocem i babom i pate za majkom koju nisu znali: "Brate, mama nam je umrla"

Blic pre 48 minuta
Grudi bukte u beloj čipkastoj haljini Bojana Lazić provocira više nego ikad: Pokazala i gde se baškari, napustila Beograd

Grudi bukte u beloj čipkastoj haljini Bojana Lazić provocira više nego ikad: Pokazala i gde se baškari, napustila Beograd

Blic pre 3 minuta
Nataša Bekvalac snimila raskošnu vilu sa bazenom Pokazala kako izgleda novogodišnja jelka, a evo i ko joj je pravio društvo…

Nataša Bekvalac snimila raskošnu vilu sa bazenom Pokazala kako izgleda novogodišnja jelka, a evo i ko joj je pravio društvo (foto)

Blic pre 18 minuta