Telo žene nađeno u snegu Užas na Voždovcu: Policija na licu mesta

Na Voždovcu je pronađeno telo starije žene na uglu dve ulice Identitet žene nije mogao biti utvrđen jer nisu pronađena dokumenta Na Voždovcu, na uglu Bulevara Peka Dapčevića i Voždovačkog kružnog puta, večeras oko 22 sata pronađeno je telo starije žene, nezvanično se saznaje.

Kod žene, kako se nezvanično saznaje, nisu pronađena dokumenta. Prema prvim informacijama, na telu nisu uočeni tragovi nasilne smrti. Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva, naložena je obdukcija, kojom će biti utvrđen tačan uzrok smrti. Istraga je u toku. ( Telegraf)