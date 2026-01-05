Današnji kurs dinara prema evru: Evo šta nas očekuje u menjačnicama na samom početku nedelje

U poređenju sa periodom od pre mesec dana, dinar je prema evru jači za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto.

Od početka godine kurs je ostao nepromenjen. Indikativni kurs dinara prema američkom dolaru na dan 31. decembra takođe je ostao nepromenjen i iznosi 99,8907 dinara za dolar. U odnosu na pre mesec dana, dinar je prema dolaru ojačao za 0,8 odsto, dok je na godišnjem nivou jači za 14,1 odsto. Od početka godine kurs dinara prema dolaru nije beležio promene.
