Pogledajte fensi "panele od kartona jaja" koji su se zapalili u švajcarskom baru! Vlasnici pre 10 godina renovirali lokal, sad isplivale fotografije!?

Nakon požara u baru na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, gde je život za sada izgubilo 40 ljudi, dok je njih 119 teško povređeno, ispituje se uzrok velike tragedije koja se desila u novogodišnjoj noći.

U fokus švajcarskih medija došlo je nekoliko fotografije na kojima se može videti kako majstori stavljaju izolaciju plafona, koji je inače, kobne večeri zapalio nakon što su navodno, prskalice na bocama zahvatile taj deo bara. Vatra se, kako smo mogli i videti na nekoliko video snimaka iz bara tokom stampeda, brzo proširila na ceo lokal. Kako navode tamošnji mediji, dve fotografije koje prikazuju unutrašnjost bara tokom renoviranja, navodno su nastale 2016. godine