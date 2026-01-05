"Ovo što mi igramo je sramotno": Trener Denvera ribao ekipu koja ne liči ni na šta bez Jokića

Denver je poražen od Bruklina (127:115) i tako se nastavlja loša serija bez Nikole Jokića.

Znamo da će najbolji igrač sveta sve do kraja januara biti van tima zbog povrede, a kako Denver izgleda bez njega - moraće da se mole da se oporavi što pre jer bi mogli da ugroze i svoje šanse za plej-of. Iako su se protiv Netsa u tim vratili i Braun i Gordon, Denver je igrao ispod svakog nivoa u odbrani i to je vešto znao da kazni njihov bivši igrač Majkl Porter Džunior koji je želeo da se osveti na ovoj utakmici. "Naša energija na početku utakmice bila je mlaka,