MUP: Bez dozvole i pojasa, 130 na sat na zadnjem sedištu vozio dete od 10 meseci

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
MUP: Bez dozvole i pojasa, 130 na sat na zadnjem sedištu vozio dete od 10 meseci

Saobraćajna policija u Rumi podnela je prekršajne prijave protiv A.J. (28) koji je danas oko 14 časova, vozio brzinom od 130,2 kilometara na čas na putu u naselju gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas, saopšteno je večeras.

Kontrolom je utvrđeno da nema izdatu vozačku dozvolu, dok je rok važenja registracione nalepnice za vozilo istekao 19. aprila 2025. godine. "Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač nije u toku vožnje koristio sigurnosni pojas, kao i da je na zadnjem sedištu prevozio dete starosti deset meseci koje nije bilo u bezbednosnom sedištu, već u krilu majke", naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vozač i vozilo isključeni su iz saobraćaja, a protiv vozača su podnete
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vozio 130 gde je ograničenje 50, na zadnjem sedištu beba u majčinom krilu

Vozio 130 gde je ograničenje 50, na zadnjem sedištu beba u majčinom krilu

Nova pre 13 minuta
Bez dozvole jurcao više od 130 na sat Rumom! Kamere zabeležile jezivu vožnju: Nije bio vezan, a na sve to vozio i bebu van…

Bez dozvole jurcao više od 130 na sat Rumom! Kamere zabeležile jezivu vožnju: Nije bio vezan, a na sve to vozio i bebu van sigurnosnog sedišta

Blic pre 1 sat
Policija u neverici: 130 km/h kroz naselje sa bebom

Policija u neverici: 130 km/h kroz naselje sa bebom

Moj Novi Sad pre 1 sat
Muškarac u Rumi vozio 130 na sat, bez dozvole i pojasa, na zadnjem sedištu dete od 10 meseci

Muškarac u Rumi vozio 130 na sat, bez dozvole i pojasa, na zadnjem sedištu dete od 10 meseci

Radio 021 pre 48 minuta
Vozio 130,2 km/h gde je ograničenje 50, bez dozvole i bez važeće registracije

Vozio 130,2 km/h gde je ograničenje 50, bez dozvole i bez važeće registracije

RTV pre 1 sat
Devetnaest lica povređeno u udesima tokom decembra u užičkom kraju

Devetnaest lica povređeno u udesima tokom decembra u užičkom kraju

Ozon press pre 1 sat
Divljao 130 na sat kroz naselje, bez dozvole i pojasa, bebu vozio u krilu majke: Niz teških prekršaja u Rumi

Divljao 130 na sat kroz naselje, bez dozvole i pojasa, bebu vozio u krilu majke: Niz teških prekršaja u Rumi

RINA pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Regioni, najnovije vesti »

Kultura: 2026. godina kulture u Kragujevcu

Kultura: 2026. godina kulture u Kragujevcu

RTK pre 13 minuta
Vozio 130 gde je ograničenje 50, na zadnjem sedištu beba u majčinom krilu

Vozio 130 gde je ograničenje 50, na zadnjem sedištu beba u majčinom krilu

Nova pre 13 minuta
U Nišu izbila žestoka tuča zbog uvreda, nanete teške povrede glave: uhapšena dvojica muškaraca

U Nišu izbila žestoka tuča zbog uvreda, nanete teške povrede glave: uhapšena dvojica muškaraca

Mondo pre 13 minuta
Detalji krvavog obračuna u Nišu: Jedan muškarac teško povređen, osumnjičeni iza rešetaka

Detalji krvavog obračuna u Nišu: Jedan muškarac teško povređen, osumnjičeni iza rešetaka

Telegraf pre 13 minuta
Studenti u blokadi Pravnog fakulteta o studentskoj borbi u Kragujevcu: Pravo ispisano na ulicama

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta o studentskoj borbi u Kragujevcu: Pravo ispisano na ulicama

Glas Šumadije pre 38 minuta