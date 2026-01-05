MUP: Bez dozvole i pojasa, 130 na sat na zadnjem sedištu vozio dete od 10 meseci

Saobraćajna policija u Rumi podnela je prekršajne prijave protiv A.J. (28) koji je danas oko 14 časova, vozio brzinom od 130,2 kilometara na čas na putu u naselju gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas, saopšteno je večeras.

Kontrolom je utvrđeno da nema izdatu vozačku dozvolu, dok je rok važenja registracione nalepnice za vozilo istekao 19. aprila 2025. godine. "Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač nije u toku vožnje koristio sigurnosni pojas, kao i da je na zadnjem sedištu prevozio dete starosti deset meseci koje nije bilo u bezbednosnom sedištu, već u krilu majke", naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vozač i vozilo isključeni su iz saobraćaja, a protiv vozača su podnete