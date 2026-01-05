Danas je Tucindan: Brutalan običaj po kojem je dobio ime, ali i jedan koji pomaže da „sačuvate sreću“ u kući u novoj godini…

U tradicionalnom srpskom kalendaru, period božićnih praznika ne obuhvata samo 7. januar, već se praznovanje simbolično širi na nekoliko dana koji mu prethode.

Među njima je i Tucindan, koji se obeležava dva dana pred Božić i ima posebno mesto u narodnoj tradiciji. Tucindan, poznat i kao Tucje, vezan je za pripreme domaćinstva za predstojeći praznik, pre svega u praktičnom i običajnom smislu. U prošlosti je to bio dan kada se pripremala pečenica – najčešće prase ili jagnje – namenjena božićnoj trpezi. Sam naziv praznika potiče od starog surovog načina pripreme mesa, kada se životinja najpre udarala krupicom soli kako bi