Moskva traži od Amerike da oslobode Madura i njegovu suprugu

Rusija odlučno poziva američko rukovodstvo da oslobodi predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova. „U vezi sa potvrđenim informacijama o tome da se predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga nalaze u SAD, odlučno pozivamo američko rukovodstvo da preispita ovaj stav i oslobodi zakonito izabranog predsednika suverene države i njegovu suprugu“, navodi se u saopštenju ruskog spoljnopolitičkog