Penjaroja: Teška nedelja je pred nama, Vašington ne putuje za Monako

“Imamo tešku nedelju pred nama, posebno zbog tri meča u gostima.

Prva utakmica je protiv Monaka, posle toga Barselona, pa opet ABA liga. Monako je prošle godine bio fajnal-for ekipa. Imaju veoma važne igrače u ovom takmičenju, velike igrače – Majk Džejms, Mirotić, Okobo, Dijalo. To je velika ekipa sa sjajnim trenerom i ogromnim iskustvom”, rekao je Penjaroja, prenosi Mocartsport. Košarkaši Partizana gostovaće sutra Monaku, u utakmici 20. kola Evrolige, dok ih u petak čeka gostovanje Barseloni u okviru 21. runde ovog takmičenja.