Jović održava visok nivo sa 19 poena Pelikansima

RTS pre 2 sata
Jović održava visok nivo sa 19 poena Pelikansima

Srpski reprezentativac Nikola Jović upisao je 19 poena i šest skokova u pobedi Majami hita nad Nju Orleans pelikansima 125:106.

Nastavlja se kontinuitet osetnijeg doprinosa Nikole Jovića za Majami po povratku iz povrede ruke. Hit je lako opravdao zvanje favorita na svom terenu protiv jedne od najlošijih ekipa u NBA ligi, prelomivši meč u trećoj deonici, nadogradivši stalno konstantno vođstvo tokom prvog poluvremena. Norman Pauel je predvodio Majami sa 34 poena, uz lični rekord od devet ubačenih trojki. Kelel Ver i Pele Larson su ubacili po 16 poena, s tim što je američki centar uhvatio i 12
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

"Zbog nekih igrača nisam mogao da budem onaj pravi": Denver ga oterao, a on sad igra sezonu života

"Zbog nekih igrača nisam mogao da budem onaj pravi": Denver ga oterao, a on sad igra sezonu života

Mondo pre 49 minuta
Trener Denvera besan, ovakvog ga nikad niste videli: "Sramota, ovo je NBA, to su izgovori i gluposti..."

Trener Denvera besan, ovakvog ga nikad niste videli: "Sramota, ovo je NBA, to su izgovori i gluposti..."

Telegraf pre 1 sat
Majami bolji od Nju Orleansa, dobra partija Jovića

Majami bolji od Nju Orleansa, dobra partija Jovića

Radio sto plus pre 2 sata
Da li je Denver oterao pogrešnog igrača? Adelmana ovo pitanje "žulja" više nego druge

Da li je Denver oterao pogrešnog igrača? Adelmana ovo pitanje "žulja" više nego druge

Mondo pre 1 sat
Magija u režiji Nikole Jovića: Fantastičan meč za srpskog asa - impresivne brojke (video)

Magija u režiji Nikole Jovića: Fantastičan meč za srpskog asa - impresivne brojke (video)

Kurir pre 1 sat
Nikola Jović imao novo veče za pamćenje, Majami držao čas košarke Pelikansima

Nikola Jović imao novo veče za pamćenje, Majami držao čas košarke Pelikansima

Telegraf pre 1 sat
"Odbačeni sin" Denvera uništio desetkovane Nagetse, bez Nikole Jokića se ne može

"Odbačeni sin" Denvera uništio desetkovane Nagetse, bez Nikole Jokića se ne može

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBA

Sport, najnovije vesti »

Zagađenje vazduha u Srbiji: Može li porez na ugljenik da pomogne i kako

Zagađenje vazduha u Srbiji: Može li porez na ugljenik da pomogne i kako

BBC News pre 30 minuta
Tajrik Džons više nije košarkaš Partizana

Tajrik Džons više nije košarkaš Partizana

Danas pre 25 minuta
Gotova je saga, Tajrik Džons prešao iz Partizana u Olimpijakos

Gotova je saga, Tajrik Džons prešao iz Partizana u Olimpijakos

RTS pre 30 minuta
ZVANIČNO - Tajrik u crveno-belom

ZVANIČNO - Tajrik u crveno-belom

Sportske.net pre 9 minuta
Tajrik Džouns nije više član Partizana

Tajrik Džouns nije više član Partizana

RTV pre 29 minuta