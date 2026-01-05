Jović održava visok nivo sa 19 poena Pelikansima

Srpski reprezentativac Nikola Jović upisao je 19 poena i šest skokova u pobedi Majami hita nad Nju Orleans pelikansima 125:106.

Nastavlja se kontinuitet osetnijeg doprinosa Nikole Jovića za Majami po povratku iz povrede ruke. Hit je lako opravdao zvanje favorita na svom terenu protiv jedne od najlošijih ekipa u NBA ligi, prelomivši meč u trećoj deonici, nadogradivši stalno konstantno vođstvo tokom prvog poluvremena. Norman Pauel je predvodio Majami sa 34 poena, uz lični rekord od devet ubačenih trojki. Kelel Ver i Pele Larson su ubacili po 16 poena, s tim što je američki centar uhvatio i 12