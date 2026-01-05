Obradović pred Valensiju: Svi su spremni, Bolomboj izgleda bolje nego što sam očekivao

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je u Beogradu da igra i rezultat crveno-belih ohrabruju za nastavak sezone i naveo da je njegov tim spreman za duel sa Valensijom u Evroligi.

Utakmica 20. kola Evrolige između Crvene zvezde i Valensije biće odigrana sutra od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić". "Igra i rezultat ohrabruju za nastavak sezone. Dobro je da su se neki igrači vratili, da možemo da radimo na hemiji i da se prepoznaju uloge i poziciije u timu. Ceo ovaj period i pre i za vreme mene imali smo iste probleme. Mnogo smo razgovarali o promenama koje treba da se dese i rezultat se za ovo kratko vreme vidi. Duga je sezone i menjaće