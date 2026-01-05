Srednji kurs dinara za evro 117,3016

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3016 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kurs dinara prema evru biti veći za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine ostaće nepromenjen. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar na 31. decembar je ostao nepromenjen i iznosi 99,8907 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 14,1 odsto a od početka godine ostao je nepromenjen.