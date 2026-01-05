Vučić obišao Duhovni centar u Mrkonjićima: Uvek uz svoj narod u Republici Srpskoj

RTV pre 26 minuta  |  Tanjug
Vučić obišao Duhovni centar u Mrkonjićima: Uvek uz svoj narod u Republici Srpskoj

TREBINJE - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas u Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostrškog, Duhovni centar čiju izgradnju jednim delom finansira i Vlada Srbije i poručio da je ponosan što je Srbija pomogla izgradnju tog centra.

' 'Nastavićemo da pomažemo i uvek ćemo biti uz narod Republike Srpske'', rekao je Vučić nakon obilaska rodnog mesta Vasilija Ostroškog. Predsednika Vučića su u Mrkonjićima dočekali mitropolit Zahumsko hercegovački i primorski Dimitrije, srpski član Predsedništva Željka Cvijanović, predsednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Vrednost projekta izgradnje duhovnog centra je oko 2,5 miliona KM, a Vlada Srbije je obezbedila 800.000, a ostatak
