Đilas (SSP): „Vučić vodi antievropsku politiku“

Đilas (SSP): „Vučić vodi antievropsku politiku“

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je ocenio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi „antievropsku poltiku“, prenela je danas ta stranka.

Đilas je rekao da danas, kada je svet podeljen, kada su de fakto EU i SAD u ratu sa Rusijom, odluka da, kako je naveo, „nisi za članstvo u EU je odluka za izolaciju Srbije“, piše u saopštenju. „A izolovana Srbija, kao jedina evropska zemlja koja nije ili ne želi da bude u EU, nema mogućnost da napreduje i da se u njoj živi bolje“, rekao je Đilas u podkastu „Dežurni krivac“. Po njegovim rečima, pre pet godina, dok nije počeo rat, ovo pitanje nije bilo podjednako
