Delije na Badnji dan ne dolaze organizovano u Pionir

Najvaternije pristalice crveno-belih se oglasile pred duel sa Valensijom.

Crvena zvezda je sjajno odradila prvi meč u 2026. godini, slavila je na gostovanju Efesu u Istanbulu. Prvi duel na domaćem terenu igraće u utorak protiv Valensije, ali u hali „Aleksandar Nikolić“ zbog zauzetosti Arene. I to bez organizovane podrške najvatrenijih navijača, koji su se i oglasili putem zvaničnim naloga na društvenim mrežama. „Delije, kao što je poznato, 6. januara u Pioniru igra se košarkaška utakmica protiv Valensije. Na isti dan je i Badnji dan –