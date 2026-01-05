(VIDEO) Jović sve bolji, Tristanu minuti na kraju

Nikola Jović je odigrao odličan meč u pobedi njegovih Majami Hita kod kuće protiv Nju Orleansa 125:106 u okviru NBA lige.

Srpski reprezentativac je sa 19 poena bio drugi strelac ekipe. Šutirao je 7 od 16 iz igre, a na sve je dodao 6 skokova i 3 asistencije. Na parketu je proveo nešto više od 25 minuta. Pobeda tima sa Floride nijednog trenutka nije dolazio u pitanje, a njihovu dominaciju potvrđuje podatak da su dobili sve četiri deonice. Norman Pauel je bio najefikasniji akter meča sa 34 poena, a uz njega i Jovića istakao se Ver sa 16 poena i 12 skokova. U timu iz Luizijane najviše je