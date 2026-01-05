(VIDEO) Jović sve bolji, Tristanu minuti na kraju

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Vladimir Todorović
(VIDEO) Jović sve bolji, Tristanu minuti na kraju

Nikola Jović je odigrao odličan meč u pobedi njegovih Majami Hita kod kuće protiv Nju Orleansa 125:106 u okviru NBA lige.

Srpski reprezentativac je sa 19 poena bio drugi strelac ekipe. Šutirao je 7 od 16 iz igre, a na sve je dodao 6 skokova i 3 asistencije. Na parketu je proveo nešto više od 25 minuta. Pobeda tima sa Floride nijednog trenutka nije dolazio u pitanje, a njihovu dominaciju potvrđuje podatak da su dobili sve četiri deonice. Norman Pauel je bio najefikasniji akter meča sa 34 poena, a uz njega i Jovića istakao se Ver sa 16 poena i 12 skokova. U timu iz Luizijane najviše je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Dominacija Luke Dončića: Sjajan meč Slovenca u pobedi Lejkersa

Dominacija Luke Dončića: Sjajan meč Slovenca u pobedi Lejkersa

Kurir pre 30 minuta
Majami bolji od Nju Orleansa, dobra partija Jovića

Majami bolji od Nju Orleansa, dobra partija Jovića

Serbian News Media pre 30 minuta
Denver ne može bez Jokića, Majami bolji od Nju Orleansa uz odličnu partiju Jovića

Denver ne može bez Jokića, Majami bolji od Nju Orleansa uz odličnu partiju Jovića

Danas pre 40 minuta
Nikola Jović postigao 19 poena u pobedi Majamija, Bruklin lako protiv desetkovanog Denvera

Nikola Jović postigao 19 poena u pobedi Majamija, Bruklin lako protiv desetkovanog Denvera

RTV pre 1 sat
NBA: Majami ubedljiv uz 19 poena Jovića, poraz Denvera i dominacija Dončića

NBA: Majami ubedljiv uz 19 poena Jovića, poraz Denvera i dominacija Dončića

Nedeljnik pre 50 minuta
Spolstra: S Jovićem je delikatno, najbolji je kad je agresivan

Spolstra: S Jovićem je delikatno, najbolji je kad je agresivan

RTS pre 1 sat
Jović se raspucao u trijumfu Majamija – Denver tone bez Jokića

Jović se raspucao u trijumfu Majamija – Denver tone bez Jokića

Sputnik pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBAnikola jovicTristan Vukčević

Sport, najnovije vesti »

Zagađenje vazduha u Srbiji: Može li porez na ugljenik da pomogne i kako

Zagađenje vazduha u Srbiji: Može li porez na ugljenik da pomogne i kako

BBC News pre 30 minuta
Tajrik Džons više nije košarkaš Partizana

Tajrik Džons više nije košarkaš Partizana

Danas pre 25 minuta
Gotova je saga, Tajrik Džons prešao iz Partizana u Olimpijakos

Gotova je saga, Tajrik Džons prešao iz Partizana u Olimpijakos

RTS pre 30 minuta
ZVANIČNO - Tajrik u crveno-belom

ZVANIČNO - Tajrik u crveno-belom

Sportske.net pre 10 minuta
Tajrik Džouns nije više član Partizana

Tajrik Džouns nije više član Partizana

RTV pre 30 minuta