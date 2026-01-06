U Kubi zastave na pola koplja zbog smrti 32 specijalca u Venecueli

Beta pre 41 minuta

U Kubi su u ponedeljak zastave još pre zore bile spuštene na pola koplja, u znak žalosti zbog smrti 32 pripadnika bezbednosnih snaga za koje se kaže da su ubijeni u američkom vikend napadu u Venecueli, najbližem savezniku ove ostrvske države, izvestila je agencija AP.

Dve vlade su bile toliko bliske da su kubanski vojnici i agenti bezbednosnih službi često bili telohranitelji venecuelanskog predsednika, a venecuelanska nafta je godinama održavala ekonomski posrnulo kubansko ostrvo u teškoj situaciji.

Kubanske vlasti su tokom vikenda saopštile da su 32 pripadnika bezbednosnih snaga poginuli u iznenadnom američkom napadu, ali nisu izneli detalje. Trampova administracija je otvoreno upozorila da će svrgavanje Madura pomoći u ostvarivanju još jednog višedecenijskog cilja: zadavanju konačnog udarca kubanskoj vladi.

Odvajanje Kube od Venecuele moglo bi imati katastrofalne posledice po njene lidere, koji su u subotu pozvali međunarodnu zajednicu da se suprotstavi državnom terorizmu SAD.

U subotu je Tramp rekao da će bolesna kubanska ekonomija biti dodatno pogođena Madurovim svrgavanjem. "Idu dole" (propadaju), rekao je Tramp o Kubi. Mnogi posmatrači kažu da je Kuba, ostrvo sa oko 10 miliona stanovnika, imala izuzetan uticaj na Venecuelu, naciju bogatu naftom sa tri puta više stanovnika.

Istovremeno, Kubance već dugo muče stalne nestašice struje i osnovnih namirnica. A nakon napada na Venecuelu, probudili su se sa nekada nezamislivom mogućnošću još mračnije budućnosti, zaključuje AP.

