Od 1. januara ova grupa građana Srbije može da dobije popust za grejanje: ovo su detalji

Građani Srbije od 1. januara mogu da se prijave za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, a ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pozvala je građane da iskoriste to pravo i tako obezbede niže račune za struju, uz mogućnost da popust ostvare i za grejanje.

"Od 1. januara imamo nove prijave energetski ugroženih kupaca. Raspitajte se, prijavite se u vašim opštinama, odnosno u jedinicama lokalne samouprave kako biste ostvarili ovo pravo. Možete dobiti i popust za plaćanje grejanja, ne samo za električnu energiju", rekla je Đedović Handanović za Tanjug. Ministarka je navela da je država do sada umanjila račune za struju za oko 180.000 domaćinstava sa statusom energetski ugroženog kupca, među kojima je bilo oko 100.000