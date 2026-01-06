Od 1. januara ova grupa građana Srbije može da dobije popust za grejanje: ovo su detalji

Blic pre 1 sat
Od 1. januara ova grupa građana Srbije može da dobije popust za grejanje: ovo su detalji

Građani Srbije od 1. januara mogu da se prijave za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, a ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pozvala je građane da iskoriste to pravo i tako obezbede niže račune za struju, uz mogućnost da popust ostvare i za grejanje.

"Od 1. januara imamo nove prijave energetski ugroženih kupaca. Raspitajte se, prijavite se u vašim opštinama, odnosno u jedinicama lokalne samouprave kako biste ostvarili ovo pravo. Možete dobiti i popust za plaćanje grejanja, ne samo za električnu energiju", rekla je Đedović Handanović za Tanjug. Ministarka je navela da je država do sada umanjila račune za struju za oko 180.000 domaćinstava sa statusom energetski ugroženog kupca, među kojima je bilo oko 100.000
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

Jugmedia pre 23 minuta
Dobre vesti za najugroženije: Počele prijave za jeftiniju struju i grejanje - evo ko ima pravo na umanjenje računa

Dobre vesti za najugroženije: Počele prijave za jeftiniju struju i grejanje - evo ko ima pravo na umanjenje računa

Kurir pre 28 minuta
Od 1. januara ova grupa građana plaća manje račune za struju: Popust do 40 odsto, evo svih detalja

Od 1. januara ova grupa građana plaća manje račune za struju: Popust do 40 odsto, evo svih detalja

Mondo pre 52 minuta
Ministarka: Prijavite se za jeftiniju struju

Ministarka: Prijavite se za jeftiniju struju

Bujanovačke pre 1 sat
Počele nove prijave za energetski ugrožene kupce: Država obezbeđuje popuste na struju i grejanje

Počele nove prijave za energetski ugrožene kupce: Država obezbeđuje popuste na struju i grejanje

Euronews pre 33 minuta
Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

RTV pre 2 sata
Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Tanjug

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta se dešava sa bankomatima i karticama u Srbiji?

Šta se dešava sa bankomatima i karticama u Srbiji?

Kamatica pre 3 minuta
Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

Đedović: Od 1. januara prijave za energetski ugrožene kupce, popust moguć i za grejanje

Jugmedia pre 23 minuta
Macut: Svi raspoloživi kapaciteti države u punoj pripravnosti zbog nevremena u Srbiji

Macut: Svi raspoloživi kapaciteti države u punoj pripravnosti zbog nevremena u Srbiji

NIN pre 23 minuta
Vulin: Srbija će potpisati dugoročni gasni aranžman sa Rusijom, uskoro i rešenje za NIS

Vulin: Srbija će potpisati dugoročni gasni aranžman sa Rusijom, uskoro i rešenje za NIS

Vesti online pre 8 minuta
Tramp isporučio zahteve v.d. predsednici Venecuele

Tramp isporučio zahteve v.d. predsednici Venecuele

Biznis.rs pre 23 minuta