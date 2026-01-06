Odbio da sarađuje sa policijom Novi detalji o upucanom tinejdžeru u Borči: Sve raspoložive snage tragaju za napadačima

Pripadnici policije i tužilac trenutno su na mestu događaja radi uviđaja Policijska potera za počiniocima ovog nemilog incidenta traje i dalje Mladić koji je u ponedeljak oko 22 sata ranjen iz vatrenog oružja u Borči nije želeo da kaže policiji ko ga je upucao, prenose beogradski mediji.

Devetnaestogodišnjak je upucan, podsetimo, nakon kraće svađe sa napadačima nakon čega je sa povredama noge i stomaka prebačen u KBC Zvezdara gde je podvrgnut hitnoj operaciji. Pripadnici policije i dežurni tužilac i dalje su na uviđaju u starom delu Borče i potera za napadačima je u toku. Podsetimo, u beogradskom naselju Borča je u ponedeljak uveče nakon svađe iz vatrenog oružja ranjen mladić. On je nije u životnoj opasnosti. ( Telegraf, Blic)