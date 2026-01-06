EDS: Većina teritorije Loznice ima struju

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je večeras da je većina teritorije Loznice snabdevana električnom energijom, a poslati su i agregati.

U saopštenju EDS demantuje pisanje pojedinih portala da je u Loznici proglašena vanredna situacija zbog otežanog snabdevanja građana električno energijom. Vanredna situacija je proglašena zbog obilnih snežnih padavina u cilju preduzimanja hitnih operativnih mera zaštite i spasavanja, kako je i zvanično naveo gradski štab za vanredne situacije. U ovom trenutku, posle celodnevne borbe montera EDS sa katastrofalnom nepogodom, veći deo teritorije Loznice je snabdevan