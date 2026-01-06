Premijer Grenlanda Trampu: Dosta sa insinuacijama i fantazijama o aneksiji ostrva

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da ublaži svoje planove o aneksiji ostrva, dok su Danska i Evropska unija potvrdile princip nacionalnog suvereniteta, prenela je danas britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Posle američke vojne intervencije u Venecueli, Tramp je ponovio svoju ambiciju da pripoji Grenland, predstavljajući kontrolu nad autonomnom danskom teritorijom kao neophodnu za nacionalnu bezbednost SAD. „Dosta je bilo!“, odgovorio je premijer Grenlanda na Fejsbuku u nedelju uveče. „Nema više pritiska. Nema više insinuacija. Nema više fantazija o aneksiji. Otvoreni smo za dijalog. Otvoreni smo za diskusije. Ali se to mora učiniti putem odgovarajućih kanala i u