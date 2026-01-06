Laslo Đere eliminisan u prvom kolu ATP turnira u Hongkongu

Dnevnik pre 2 sata
Laslo Đere eliminisan u prvom kolu ATP turnira u Hongkongu

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Hongkongu, pošto je u prvom kolu poražen od Amerikanca Markosa Girona rezultatom 6:2, 6:0.

Meč je trajao 61 minut. Giron je 64. teniser sveta, dok je Đere 95. na ATP listi. Američki teniser je u prvom setu dva puta oduzeo servis Đereu, dok je u drugom setu napravio tri brejka i tako došao do ubedljive pobede i plasmana u narednu rundu turnira. Giron će u osmini finala turnira u Hongkongu igrati protiv Aleksandra Milera, koji je ranije danas savladao Miomira Kecmanovića sa 7:5, 6:4. ATP turnir u Hongkongu igra se za nagradni fond od 700.045 dolara.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Umesto srpskog derbija u Hong Kongu, dva razočarenja: Đere doživeo jedan od najtežih poraza u karijeri

Umesto srpskog derbija u Hong Kongu, dva razočarenja: Đere doživeo jedan od najtežih poraza u karijeri

Nova pre 45 minuta
Đere ispao u prvom kolu Hong Konga - osvojio samo dva gema

Đere ispao u prvom kolu Hong Konga - osvojio samo dva gema

B92 pre 1 sat
Totalni sumrak! Ispao još jedan teniser iz Srbije u Hongkongu i to kako

Totalni sumrak! Ispao još jedan teniser iz Srbije u Hongkongu i to kako

Večernje novosti pre 1 sat
Đere poražen od Girona u prvom kolu Hongkonga

Đere poražen od Girona u prvom kolu Hongkonga

Danas pre 2 sata
Đere poražen u prvom kolu Hongkonga

Đere poražen u prvom kolu Hongkonga

RTS pre 2 sata
Krunić i Danilina uspešne – poraz Kecmanovića

Krunić i Danilina uspešne – poraz Kecmanovića

Sputnik pre 1 sat
Đere doživeo ranu eliminaciju

Đere doživeo ranu eliminaciju

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPATP listaHongkongATP turnirLaslo ĐereDolar

Sport, najnovije vesti »

Vitorija Gimaraeš - “Od nas sve kreće”!

Vitorija Gimaraeš - “Od nas sve kreće”!

Sportske.net pre 25 minuta
Holender se vraća u Srbiju: Nekadašnji Partizanov napadač potpisao za superligaša!

Holender se vraća u Srbiju: Nekadašnji Partizanov napadač potpisao za superligaša!

Hot sport pre 0 minuta
Kako je boks preživeo vekove i postao globalni sport: na današnji dan održan prvi meč

Kako je boks preživeo vekove i postao globalni sport: na današnji dan održan prvi meč

RTS pre 15 minuta
Kakav preokret bivšeg fudbalera crveno-belih: Zvezdi nekad tražili milione, klub ga sada prodaje za “siću”!

Kakav preokret bivšeg fudbalera crveno-belih: Zvezdi nekad tražili milione, klub ga sada prodaje za “siću”!

Hot sport pre 15 minuta
Novac skida prokletstvo: Vest Hem renovirao napad za 50.000.000 €

Novac skida prokletstvo: Vest Hem renovirao napad za 50.000.000 €

Sport klub pre 0 minuta