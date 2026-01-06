Laslo Đere eliminisan u prvom kolu ATP turnira u Hongkongu

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Hongkongu, pošto je u prvom kolu poražen od Amerikanca Markosa Girona rezultatom 6:2, 6:0.

Meč je trajao 61 minut. Giron je 64. teniser sveta, dok je Đere 95. na ATP listi. Američki teniser je u prvom setu dva puta oduzeo servis Đereu, dok je u drugom setu napravio tri brejka i tako došao do ubedljive pobede i plasmana u narednu rundu turnira. Giron će u osmini finala turnira u Hongkongu igrati protiv Aleksandra Milera, koji je ranije danas savladao Miomira Kecmanovića sa 7:5, 6:4. ATP turnir u Hongkongu igra se za nagradni fond od 700.045 dolara.