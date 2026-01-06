Krunić i Danilina uspešne – poraz Kecmanovića

Sputnik pre 24 minuta
Krunić i Danilina uspešne – poraz Kecmanovića

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u polufinale VTA turnira u Brizbejnu u dubl konkurenciji, pošto su u četvrtfinalu pobedile ruski par Mira Andrejeva i Ekatarina Aleksandrova rezultatom 6:1, 6:3 za 51 minut igre.

Srpska i kazahstanska teniserka (obe rođene Moskovljanke) su u oba seta napravile po dva brejka i tako došle do ubedljive pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja. Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv pobednica duela Arina Sabalenka/Paula Badosa i Elen Peres/Kristina Bukša. Meč je trajao sat i 19 minuta. Kecmanovićje 51. teniser sveta, dok je Miler52. na ATP listi. Francuski teniser je u oba seta napravio po dva brejka, a Kecmanović je po jednom
