Krunić i Danilina uspešne – poraz Kecmanovića

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u polufinale VTA turnira u Brizbejnu u dubl konkurenciji, pošto su u četvrtfinalu pobedile ruski par Mira Andrejeva i Ekatarina Aleksandrova rezultatom 6:1, 6:3 za 51 minut igre.

Srpska i kazahstanska teniserka (obe rođene Moskovljanke) su u oba seta napravile po dva brejka i tako došle do ubedljive pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja. Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv pobednica duela Arina Sabalenka/Paula Badosa i Elen Peres/Kristina Bukša.