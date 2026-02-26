Balkanci iz Atalante sačuvali obraz italijanskog fudbala u Ligi šampiona

BBC News pre 2 sata | Geri Rouz - BBC Sport

AFP via Getty Images Atalanta je jedini predstavnik Italije u poslednjih 16 klubova u Ligi šampiona

Posle eliminacije milanskog Intera od 'malog' norveškog kluba Bode Glimt, činilo se da je italijanski fudbal vrlo blizu crne stranice u istoriji.

Atalanta iz Bergama je bila i minusu dva gola, a torinski Juventus tri posle prvih utakmica plej-ofa Lige šampiona i postojala je realna mogućnost da osmina finala najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja završi bez ijednog italijanskog kluba.

Bilo bi to prvi put od sezone 1987/88, kada se to takmičenje igralo u drugom formatu - Kupu šampiona.

U Torinu je viđena drmataična utakmica.

Juventus je nadoknadio tri gola minusa protiv turskog Galatasaraja, ali je pao u produžetku.

Neočekivani spasilac časti italijanskog fudbala u Ligi šampiona ispala je Atalanta.

Atalanta je izgubila 2:0 od Borusije Dortmund u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u nokaut faze.

Ali u revanšu za infarkt u Bergamu, plavo-crni su postigli su tri gola za 57 minuta, da bi na 15 minuta pre kraja Karim Adejemi pogodio za Borusiju i činilo se da će utakmica u produžetke.

Međutim, duboko u sudijskoj nadoknadi, napravljen je penal nad crnogorskim igračem Nikolom Krstovićem, a reprezentativac Srbije Lazar Samardžić je bombom pod prečku gola Borusije poslao Atalantu u osminu finala Lige šampiona.

Saigrači i navijači Atalante slave ovu dvojicu, pre svega Krstovića jer je podmetnuo glavu na kopačku igrača Borusije Ramija Bensebainija i zaradio penal za svoj tim nakon što je sudija konsultovao video tehnologiju (VAR).

Krstović je iznet sa terena jer je zadobio rasekotinu na glavi od krampona kopačke protivničkog igrača.

„Svi su nas već bili otpisali“, rekao je defanzivac Atalante, Davide Zapakosta.

„Ova utakmica je još jednom pokazala koliko je ova grupa jaka - uvek verujemo i nikada ne odustajemo.“

Zašto je uspeh Atalante važan za italijanski fudbal?

MICHELE MARAVIGLIA/EPA/Shutterstock Trenutak iz 90+7. minuta: Krstovićeva glava na kopački igrača Dortmunda

MICHELE MARAVIGLIA/EPA/Shutterstock Trenutak odluke iu 90+8. minuta: Srpski reprezentativac Lazar Samardžić postiže gol iz penala za plasman Atalante u osminu finala Lige šampiona

Od ponovnog uvođenja osmine finala 2003/04, u toj fazi takmičenja uvek je igrao bar jedan predstavnik italijanskog klupskog fudbala.

Još od sezone 1987/88, kada je Napoli ispao u prvom kolu tadašnjeg Kupa šampiona od Real Madrida, nije se dogodilo da italijanski fudbal nema predstavnika u nokaut fazi najjačeg evropskog klupskog takmičenja.

Posle eliminacije Intera 25. februara, mnogi italijanski fudbalski stručnjaci su to nazvali katastrofom za sport u njihovoj zemlji.

„Učešće u završnicama Kupa ili Lige šampiona je deo istorije fudbala u ovoj zemlji“, rekao je novinar Vinčenco Kredendino.

„Sada, kada govorimo o Italiji i Interu, ovo je jedan od najcrnjih delova te istorije.“

Još jedan italijanski fudbalski novinar, Danijele Veri, rekao je da bi eliminacija sva tri kluba da se plasiraju u nokaut fazu Lige šampiona bio „potpuni debakl, katastrofa za naše klubove“.

Stoga, podvig Atalante, i način na koji su se borili, barem pruža nadu, iako klubu iz Bergama neće biti ništa lakše u osmini finala, gde ih čeka ili londonski Arsenal ili Bajern iz Minhena.

Igrači Atalante su protiv Borusije pokazali samopouzdanje koje će im dobro doći protiv lidera engleske Premijer lige ili nemačke Bundeslige.

„Sada je Atalanta miljenica italijanskog fudbala“, rekao je bivši defanzivac Vest Broma i Aston Vile Kertis Dejvis za BBC

Evropski fudbalski stručnjak Džejms Hornkasl se nadovezao: „Oni su neka vrsta Bode Glimta Serije A u mnogim aspektima".

„Do pre oko osam godina bili su 'jo-jo' klub (igračka), ali od tada su osvojili evropski trofej i igrali tri finala Kupa Italije i sada su se zaista etablirali u Ligi šampiona.“

Fudbalski novinar Niki Bandini opisao je Atalantin preokret kao „značajan“ za italijanski fudbal.

„Mislim da sada postoji veće zadovoljstvo zbog kluba kakav je Atalanta nego što bi bio za Juventus ili za Inter, jer Atalanta tradicionalno nije jedan od velikana italijanskog fudbala.“

'Ispunjenje sna'

AFP via Getty Images Atalanta je bila pobednik Lige Evrope 2024.

Iako Inter i Juventus imaju bogatu i uspešnu istoriju u najvećem evropskom klupskom takmičenju - zajedno su osvojili pet titula Kupa šampiona/Lige šampiona - Atalanta je u poređenju sa njima 'mali igrač'.

Prvi put je igrala u Ligi šampiona 2019. godine i tada je ostvarila najveći uspeh do sada - plasman u četvrtfinale.

Atalanta je osvojila Ligu Evrope 2024. godine, ali u poslednja dva nastupa u Ligi šampiona nije uspela da se plasira u eliminacionu fazu takmičenja.

Klub iz Bergama nikada ranije nije nadomestio zaostatak od dva gola u prvoj utakmici, što ističe težinu zadatka sa kojim su se suočili protiv Borusije iz Dortmunda.

Ali pokazali su veliki duh i želju, čak i posle gola Adejemija kojim je izjednačio rezultat u ukupnom rezultatu.

„Ovo je nezaboravna noć, ostvarenje sna“, rekao je trener Atalante Rafaele Paladino.

„Uložili smo sve u ovo: srce, dušu, duh i hrabrost. Odigrali smo utakmicu u stilu Atalante i zato smo prezadovoljni onim što smo postigli.“

Kapiten Atalante Marten de Ron se nadovezao: „Znali smo da moramo da odigramo savršenu utakmicu i jesmo".

