Dve osobe povređene u udesu u Tošinom bunaru

Politika pre 2 sata
Dve osobe povređene u udesu u Tošinom bunaru

Ekipe ove službe obavile su 120 intervencija tokom noći

Dve osobe zadobile su lakše povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Zemunu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Muškarac star 23 godine i žena stara 25 godina povređeni su u udesu u ulici Tošin bunar, jutros u 1.11 časova i prevezeni su u Urgentni centar. U 20.35 časova ekipa Hitne pomoći bila je pozvana u Dom zdravlja u Borči kako bi prevezla 19-godišnjeg muškarca do KBC Bežanijska kosa, koji je bio upucan gasnim pištoljem. Okolnosti koje su dovele do tog
