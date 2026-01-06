Rat u Ukrajini – 1413. dan. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da su ruske snage ciljale američka preduzeća, što pokazuje potpuno nepoštovanje" prema naporima SAD da se rat okonča. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je povodom imenovanja bivše kanadske ministarke spoljnih poslova Kristije Frilend za specijalnu savetnicu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, navela da je ukrajinsko predsedništvo već dugo utočište za neonaciste.

Ukrajinske vlasti tvrde da je ruska vojska usmrtila dve osobe i pogodila bolnicu u napadu na Kijev i Kijevsku oblast. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je bivšu zamenicu premijera Kanade Kristiju Friland za svoju savetnicu za ekonomski razvoj, ističući njeno iskustvo u privlačenju investicija i sprovođenju ekonomskih reformi. Marija Zaharova, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova, povodom Frilandinog imenovanja navela da je ukrajinsko