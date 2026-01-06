Badnje veče sa Emirom Kusturicom (RTV1, 22.30)

RTV pre 50 minuta  |  RTV
Badnje veče sa Emirom Kusturicom (RTV1, 22.30)

NOVI SAD - U toplom, rustičnom ambijentu Drvengrada, vizije i značajna dela Emira Kusturice, i njegova delanja kojima afirmiše pravoslavlje i povezuje narode, bili su više nego dovoljan razlog da upravo sa njim Sofija Ljukovčan i ekipa RTV Vojvodine podele radost Badnjeg dana i večeri.

Proslavljeni srpski reditelj u emisiji govori o radosti Rođenja Sina Božjeg u vremenu, o svojim najvećim nadahnućima i nadi koju vidi u mikroprojektima kao što su Drvengrad i Andrićgrad, o vezi vere, nauke i umetnosti i najvećim iskušenjima današnjice... Podelio je Kusturica sa gledaocima RTV-a i svoje spoznaje da je čovek celovit tek kada ima ideju o višem redu i velik jedino Bogom, te da se čovekovo uspravljanje kroz vreme odvijalo upravo kroz žrtvu i ushićenje.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Znaš li ko te ljubi silno? (RTV1, 21.05)

Znaš li ko te ljubi silno? (RTV1, 21.05)

RTV pre 50 minuta
Srce je majke srce Bogomajke (RTV1, 17.20)

Srce je majke srce Bogomajke (RTV1, 17.20)

RTV pre 1 sat
Emisija Vitlejemska zvezda (RTV1, 18.10)

Emisija Vitlejemska zvezda (RTV1, 18.10)

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadSofija

Vojvodina, najnovije vesti »

Vozačima se preporučuje se oprezna vožnja zbog vlažnih kolovoza, poledice i odrona

Vozačima se preporučuje se oprezna vožnja zbog vlažnih kolovoza, poledice i odrona

RTV pre 15 minuta
Badnje veče sa Emirom Kusturicom (RTV1, 22.30)

Badnje veče sa Emirom Kusturicom (RTV1, 22.30)

RTV pre 50 minuta
Znaš li ko te ljubi silno? (RTV1, 21.05)

Znaš li ko te ljubi silno? (RTV1, 21.05)

RTV pre 50 minuta
Danas je Badnji dan

Danas je Badnji dan

Ozon pre 15 minuta
Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

RTS pre 50 minuta