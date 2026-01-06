Badnje veče sa Emirom Kusturicom (RTV1, 22.30)

NOVI SAD - U toplom, rustičnom ambijentu Drvengrada, vizije i značajna dela Emira Kusturice, i njegova delanja kojima afirmiše pravoslavlje i povezuje narode, bili su više nego dovoljan razlog da upravo sa njim Sofija Ljukovčan i ekipa RTV Vojvodine podele radost Badnjeg dana i večeri.

Proslavljeni srpski reditelj u emisiji govori o radosti Rođenja Sina Božjeg u vremenu, o svojim najvećim nadahnućima i nadi koju vidi u mikroprojektima kao što su Drvengrad i Andrićgrad, o vezi vere, nauke i umetnosti i najvećim iskušenjima današnjice... Podelio je Kusturica sa gledaocima RTV-a i svoje spoznaje da je čovek celovit tek kada ima ideju o višem redu i velik jedino Bogom, te da se čovekovo uspravljanje kroz vreme odvijalo upravo kroz žrtvu i ushićenje.