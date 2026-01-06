Odželej: Uloga u Zvezdi? Šta god da Saša traži od mene!

Sport klub pre 32 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
Crvena zvezda pregurala je decembar sa ukupnim bilansom u vidu 11 pobeda i osam poraza u Evroligi, a sada je na redu okršaj sa Valensijom u dvorani "Aleksandar Nikolić". „Mislim da je svaki mesec težak u Evroligi, odnosno da je svaka utakmica zahtevna.

Ima uspona i padova, to smo znali. Još na početku sezone, a pokazalo se tako kako je tekla, znali smo da su pred nama teške utakmice. Potrudili smo se da napredujemo i bolji smo tim nego što smo bili prošlog meseca, ali treba da budemo još bolji“, odgovorio je krilni igrač Šemi Odželej na pitanje naše koleginice Jelene Trajković koje se dotiče zimskog dela sezone. Iako španski tim ima samo dve pobede više od ekipe trenera Saše Obradovića, igrači čiji stručni štab
Ključne reči

Crvena ZvezdaValensijaEvroligaSaša Obradović

