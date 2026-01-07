Skromno veče Jovića u teškom porazu Majamija

B92 pre 34 minuta
Skromno veče Jovića u teškom porazu Majamija

Košarkaši Majamija ubedljivo su poraženi na gostovanju kod Minesote (122:94).

Nije ni Nikola Jović imao veče za pamćenje. Ubacio je devet poena, a uz to upisao još četiri skoka, tri asistencijem dve ukradene i tri izgubljene lopte. Jović je imao svega 2/8 iz igre, te četiri ubačena slobodna bacanja. Timbervulvsi su imali blagu prednost na poluvremenu, ali su u nastavku uspeli da se odlepe. Edvards je predvodio Minesotu sa 26 poena, dok je Pauel na drugoj strani imao 21 poen. Timbervulvsi su šesti na Zapadu sa skorom 24-13, dok je Hit sedmi
