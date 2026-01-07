Burne reakcije u poslovnim krugovima: Trampova diplomatija topovnjača označava novu eru! "Ovo je zapravo udar na Kinu"

Blic pre 1 sat
Burne reakcije u poslovnim krugovima: Trampova diplomatija topovnjača označava novu eru! "Ovo je zapravo udar na Kinu"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Karakas i Vašington postigli dogovor o izvozu venecuelanske sirove nafte u Sjedinjene Američke Države u vrednosti do dve milijarde dolara. Reagovalo je tržište, a cene nafte su pale. Stižu i prve reakcije.

Analitičari Unicredita ocenjuju da potez Donalda Trampa prema Venecueli pokazuje da je obezbeđivanje pristupa kritičnim prirodnim resursima poput nafte sada jedan od glavnih strateških ciljeva SAD. U internom izveštaju klijentima navode da je svrgavanje Nikolasa Madura označilo oštar prekid sa međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima i uvelo odlučniji model hegemonije u zapadnoj hemisferi pod parolom „Amerika na prvom mestu“. Unicredit ističe da je potez jasno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte

SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte

Vreme pre 42 minuta
Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Newsmax Balkans pre 18 minuta
Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Tramp: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

RTS pre 43 minuta
Prekinite saradnju sa Kinom i Rusijom: Od SAD stiglo naređenje Venecueli

Prekinite saradnju sa Kinom i Rusijom: Od SAD stiglo naređenje Venecueli

Večernje novosti pre 3 minuta
Peking: Prava i interesi Kine i drugih zemalja u Venecueli moraju da budu zaštićeni

Peking: Prava i interesi Kine i drugih zemalja u Venecueli moraju da budu zaštićeni

RTV pre 1 sat
Tramp tvrdi da će SAD dobiti 30 do 50 miliona barela nafte iz Venecuele po tržišnoj ceni

Tramp tvrdi da će SAD dobiti 30 do 50 miliona barela nafte iz Venecuele po tržišnoj ceni

Danas pre 1 sat
Trump preuzima venecuelansku naftu - do 50 miliona barela ide ka SAD

Trump preuzima venecuelansku naftu - do 50 miliona barela ide ka SAD

Bloomberg Adria pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Cena nafteVašingtonVenecuelaKinadiplomatijaDonald TrampDolarnafta

Svet, najnovije vesti »

Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom

Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom

Beta pre 13 minuta
EU još nije spremna za povratak obaveznog vojnog roka

EU još nije spremna za povratak obaveznog vojnog roka

Danas pre 48 minuta
Predsednik Južne Koreje traži od Si Đinpinga da posreduje u pregovorima sa Severnom Korejom

Predsednik Južne Koreje traži od Si Đinpinga da posreduje u pregovorima sa Severnom Korejom

Danas pre 18 minuta
Predsednik Južne Koreje traži od Si Đinpinga da posreduje u pregovorima sa Severnom Korejom

Predsednik Južne Koreje traži od Si Đinpinga da posreduje u pregovorima sa Severnom Korejom

Nova pre 23 minuta
Potera za „odbeglim“ tankerom: Rusi poslala brodove kao pratnju, SAD pokušavaju da ga presretnu

Potera za „odbeglim“ tankerom: Rusi poslala brodove kao pratnju, SAD pokušavaju da ga presretnu

Nedeljnik pre 23 minuta