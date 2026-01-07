Burne reakcije u poslovnim krugovima: Trampova diplomatija topovnjača označava novu eru! "Ovo je zapravo udar na Kinu"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Karakas i Vašington postigli dogovor o izvozu venecuelanske sirove nafte u Sjedinjene Američke Države u vrednosti do dve milijarde dolara. Reagovalo je tržište, a cene nafte su pale. Stižu i prve reakcije.

Analitičari Unicredita ocenjuju da potez Donalda Trampa prema Venecueli pokazuje da je obezbeđivanje pristupa kritičnim prirodnim resursima poput nafte sada jedan od glavnih strateških ciljeva SAD. U internom izveštaju klijentima navode da je svrgavanje Nikolasa Madura označilo oštar prekid sa međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima i uvelo odlučniji model hegemonije u zapadnoj hemisferi pod parolom „Amerika na prvom mestu“. Unicredit ističe da je potez jasno