Zapalio se autobus, drama u Kragujevcu: Saobraćaj obustavljen

Blic pre 4 sati
Zapalio se autobus, drama u Kragujevcu: Saobraćaj obustavljen
U gašenju požara učestvovalo je šest vatrogasaca s jednim vozilom Za sada nije prijavljeno da ima povređenih Večeras oko 17 časova zapalio se autobus u Ulici Radoja Domanovića u Kragujevcu, a u gašenju požara angažovano je šest vatrogasaca i jedno vatrogasno vozilo. Prema prvim nezvaničnim informacijama, zapalio se motor autobusa u pokretu. Za sada nema informacija o povređenima. Saobraćaj u toj ulici je zaustavljen. (RTS)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zapalio se autobus u Kragujevcu

Zapalio se autobus u Kragujevcu

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSKragujevacpožar

Društvo, najnovije vesti »

Badnji dan i Božić u Vranju

Badnji dan i Božić u Vranju

Vranje news pre 11 minuta
RHMZ izdao večeras novo upozorenje

RHMZ izdao večeras novo upozorenje

Danas pre 11 minuta
(FOTO) Veliki broj vernika palio badnjak ispred Hrama Svetog Save na Vračaru

(FOTO) Veliki broj vernika palio badnjak ispred Hrama Svetog Save na Vračaru

Danas pre 11 minuta
Počela proslava Božića u Srbiji, episkop Aleksej služi liturgiju u Hramu Svetog Save

Počela proslava Božića u Srbiji, episkop Aleksej služi liturgiju u Hramu Svetog Save

RTV pre 56 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 7. januar: Danas oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Vremenska prognoza za sredu, 7. januar: Danas oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Beta pre 36 minuta