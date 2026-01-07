Zapalio se autobus, drama u Kragujevcu: Saobraćaj obustavljen

U gašenju požara učestvovalo je šest vatrogasaca s jednim vozilom Za sada nije prijavljeno da ima povređenih Večeras oko 17 časova zapalio se autobus u Ulici Radoja Domanovića u Kragujevcu, a u gašenju požara angažovano je šest vatrogasaca i jedno vatrogasno vozilo. Prema prvim nezvaničnim informacijama, zapalio se motor autobusa u pokretu. Za sada nema informacija o povređenima. Saobraćaj u toj ulici je zaustavljen. (RTS)