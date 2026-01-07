(Foto) sahranjena Francuska diva Brižit Bardo! Ispraćena u skladu sa svojom željom, samo uz najbliže

Dnevnik pre 6 sati
(Foto) sahranjena Francuska diva Brižit Bardo! Ispraćena u skladu sa svojom željom, samo uz najbliže

Francuska filmska diva Brižit Bardo sahranjena je danas u strogoj privatnosti na groblju u Sen Tropeu na Azurnoj obali, gradu u kojem je živela više od pola veka nakon što se povukla iz filmske karijere na vrhuncu slave.

Ceremonija sahrane počela je u crkvi Notr Dam de l'Asompsion u Sen Tropeu i održana je u prisustvu samo najbližih prijatelja i porodice, prenenela je televizija BFM. Sahrana je organizovana u skladu sa njenom željom za skromnim ispraćajem, bez medijskog fokusa. Sahrani su prisustvovali njen sin Nikola Šarije, unuka Tea Šarije, bivši suprug Bernar d'Ormal, kao i brojni drugi prijatelji i kolege. Kovčeg je u crkvi bio prekriven šarenim cvećem, a sveštenik Žan-Pol
