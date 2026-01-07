Božićno jutro na putevima protiče mirno, gužve se očekuju od podneva

NOVI SAD - Božićno jutro na putevima protiče mirno, još je manji broj vozila na glavnim putnim pravcima, dok se očekuje da će se od podneva intenzitet saobraćaja osetno pojačati jer se već drugi dan Božića obeležava radno, navodi se u saopštenju AMSS.

Pravi zimski uslovi vožnje sa snegom na putu očekuju vozače u većini karjeva Srbije. "Na put krećite isključivo sa dobrim zimskim gumama jer zbog poledice i mešovitih padavina vožnja postaje zahtevnija, sporija i duža. U ovakvim uslovima za vožnju više je zastoja, proklizavanja i izletanja sa puta, tada su prekidi česti, a saobraćajne nezgode učestale zato uvek imajte dovoljnu količinu goriva u rezervoaru", savet je vozačima. Za duža putovanja vozačima se savetuje