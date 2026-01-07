Andreas Obst utakmicom karijere srušio Baskoniju, Pešićeva šesta u nizu!

Andreas Obst utakmicom karijere srušio Baskoniju, Pešićeva šesta u nizu!

Košarkaši Bajerna savladali su u Minhenu ekipu Baskonije rezultatom 96:89 (24:19, 14:27, 22:23, 36:20) u meču 20. runde košarkaške Evrolige.

Izabranici Svetislava Pešića upisali su večeras svoju šestu vezanu pobedu u svim takmičenjima pod vođstvo iskusnog srpskog trenera, a najzaslužniji za pobedu nemačkog tima bio je bek Andreas Obst, koji je odigrao utakmicu karijere. Reprezentativac Nemačke postigao je 37 poena i tako zabeležio svoj najefikasniji nastup u Evroligi. Dosadašnji lični rekord iznosio je 34 poena, ostvaren protiv Barselone 22. novembra 2024. godine, kada je postavio i rekord takmičenja sa
