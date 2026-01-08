Američki imigracioni agent ubio majku troje dece u Mineapolisu, Bela kuća na udaru

BBC News pre 41 minuta | Sakši Venkatraman

REUTERS/Tim Evans Pripadnici snaga bezbednosti rasteruju okupljenena mestu gde je američki imigracioni agent upucao ženu u vozilu

Američki policijski agent pri imigracionom odeljenju ubio je 37-godišnju ženu u Mineapolisu, što je pokrenulo oštru diskusiju u kojoj su lokalni zvaničnici odbacili tvrdnje administracije predsednika Donalda Trampa da se radi o samoodbrani.

Ministarstvo za nacionalnu bezbednost saopštilo je da je Rene Nikol Gud bila „nasilna demonstrantkinja", koja je pokušala da pregazi agente Službe za imigraciju i carinu (ICE).

Međutim, ove tvrdnje je odbacio gradonačelnik Mineapolisa Jakob Fraj.

„Agent je bezobzirno upotrebio moć i posledica toga je da je neko umro", rekao je, poručivši agentima, uz psovke, da napuste grad.

Stotine ICE agenata angažovano je u Mineapolisu, u državi Minesoti, u okviru kampanje Bele kuće da zaustavi ilegalne migracije.

Ubijena Rene Nikol Gud bila je majka troje dece koja se nedavno preselila u grad.

Bila je pesnikinja koja je pobedila na prestižnom književnom takmičenju i volela je da svira gitaru, rekla je njena porodica.

U vreme incidenta, Gud je bila na licu mesta kao pravni posmatrač za Imigraciju i carinu, rekli su gradski zvaničnici.

Predstavnici Trampove administracije označili su je kao „domaću teroristkinju“.

Kristi Noem, državna sekretarka za unutrašnju bezbednost, rekla je da je Gud „pratila i ometala“ policajce i pokušala da „upotrebi njeno vozilo kao oružje“.

Međutim, Gradsko veće Mineapolisa saopštilo je da je Gud jednostavno „brinula o njenim komšijama“ kada je ubijena iz vatrenog oružja.

Ubistvo Gud izazvalo je proteste širom zemlje, a mnogi demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo „Pravda za Rene“.

Njena majka, Dona Ganger, rekla je za Minesota Star Tribjun da je njena ćerka „verovatno bila uplašena“ tokom sukoba sa policajcima koji se završio smrtonosnom pucnjavom.

Rene je bila „jedna od najljubaznijih osoba“ koje je poznavala, dodala je.

„Bila je neverovatno saosećajna“, rekla je Ganger.

„Celog života joj je bilo stalo do ljudi. Bila je puna ljubavi, praštanja i nežna. Bila je neverovatna osoba.“

Renin otac, Tim Ganger, rekao je za Vašington post da je „imala dobar, ali težak život“.

Prikupljanje sredstava za porodicu Gud, prvobitno planirano za 50.000 dolara, premašilo je 370.000 dolara za samo 10 sati.

REUTERS/Tim Evans

REUTERS/Tim Evans Demonstrant nosi sliku sa likom Rene Nikol Gud, uz tekst: 'Koga od nas će ubiti sledećeg?'

REUTERS/Tim Evans

REUTERS/Tim Evans

Na Instagram nalogu, koji je verovatno pripadao Gud, opisala je sebe kao „pesnikinju, spisateljicu, suprugu i mamu“ koja otkriva Mineapolis.

Taj nalog je sada podešen kao privatan.

Gud je državljanka SAD, poreklom iz Kolorado Springsa.

Živela je u Kanzas Sitiju pre nego što se prošle godine preselila u Mineapolis.

Prema pisanju Minesota Star Tribjuna, vodila je podkast sa suprugom Timom Meklinom, koji je preminuo 2023. godine.

U braku su dobili sina, koji sada ima šest godina.

Meklin je bio njen drugi muž.

Njen prvi muž, sa kojim je imala dvoje dece, pristao je da razgovara sa američkim medijima pod uslovom anonimnosti.

Prema njegovim rečima, Gud nije bila aktivistkinja. Bila je pobožna hrišćanka i u mladosti je čak išla u Severnu Irsku na misionarska putovanja za mlade.

Prema pisanju Asošijejted presa, ranije je radila kao stomatološka asistentkinja, ali je poslednjih godina prvenstveno bila domaćica i odgajala je decu.

Getty Images Policijske snage okružile su mesto gde je ICE agent smrtno ranio ženu u Mineapolisu

Snimci, za koje se čini da prikazuju trenutak pucnjave 7. januara oko pola 11 pre podne po lokalnom vremenu, postavljeni su na društvene mreže.

Iz različitih uglova vide se džip-terenac kako blokira ulicu u stambenoj četvrti u Mineapolisu.

Grupa ljudi, za koje se čini da protestuju, nalazi se na trotoaru.

Policijsko vozilo pojavljuje se u blizini.

Antiimigracioni agent zaustavlja vozilo pored terenca na ulici, izlazi napolje, i govori ženi za volanom da izađe iz kola.

Jedan od agenata poseže za kvakom na vozačevim vratima.

Drugi agent je ispred vozila.

Iz snimaka koje je BBC pogledao odmah posle događaja, ne vidi se jasno koliko je taj agent stajao blizu vozila, niti da li ga je vozilo udarilo.

Taj agent je zapucao pošto je terenac pokušao da se udalji.

Čuju se tri pucnja i može se videti kako terenac ostaje bez kontrole i udara u obližnje vozilo parkirano na ulici.

Pogledajte trenutak kada je američki imigracioni agent usmrtio ženu

U objavi na njegovoj društvenoj mreži Istina ( Truth Social ), Tramp je napisao da je ICE agent „brutalno" pregažen.

„Teško je poverovati da je živ, ali oporavlja se u bolnici", napisao je.

Republikanski predsednik okrivio je „radikalnu levicu" da „svakodnevno ugrožava, vređa i napada naše pripadnike snaga reda i ICE agente".

Brajan O'Hara, šef policije u Mineapolisu, rekao je da je žena u vozilu blokirala ulicu.

Kada joj je prišao policajac, ona je „krenula da se odveze".

Kristi Noem, sekretarka za nacionalnu bezbednost, rekla je da je žena tokom dana „progonila i ometala" policajce i da je pokušala da „upotrebi vozilo kao oružje" kako bi pregazila policajca, što je čin „domaćeg terorizma".

Federalni agent ispalio je „hice u samoodbrani" i sam je bio povređen, rekla je Noem.

Dodala je da su tog istog agenta udarila kola u junu dok je bio na dužnosti.

ICE akcije u gradu se nastavljaju, a agenti Federalnog istražnog birao (FBI) će istražiti slučaj, rekla je Noem.

Gradsko veće Mineapolisa saopštilo je, međutim, da je Gud „samo brinula o njenim komšijama" kada je ubijena.

CRAIG LASSIG/EPA/Shutterstock Automobil u kojem je bila žena koju je ubio agent Službe za imigraciju i carine (ICE) Mineapolis, Minesota, SAD, 7. januara 2026.

Emili Heler rekla je za CNN da je bila kod kuće kada je videla ICE agente kako se raspravljaju sa demonstrantima.

Rekla da je čula kako agenti viču na ženu koja je vozila terenac.

Jedan od njih pokušao je da otvori vrata od kola, i žena je ubacila u rikverc i počela da se udaljava.

„ICE agent je stao ispred vozila i rekao 'Stani', i onda, kada je vozilo već bilo u pokretu, on je pucao direktno u njeno lice kroz vetrobransko staklo", tvrdi Heler.

Guverner Minesote Tim Volc takođe je odbacio objašnjene federalnih službi.

„Nemojte verovati ovoj propagandnoj mašini", napisao je Volc, reagujući na objavu Ministarstva za nacionalnu bezbednost o pucnjavi.

„Država će se postarati da bude sprovedena potpuna, pravedna i brza istraga kako bi se osigurala pravda", dodao je.

Najistaknutiji predstavnici Demokratske stranke, među kojima je i bivša potpredsednica Kamala Haris, oglasili su se o ovom događaju.

Haris je opis događaja koji je dala Trampova administracija opisala kao pokušaj da se javnost ubedi u laž.

U više delova grada održani su protesti, a pojedini stanovnici Mineapolisa osudili su pucnjavu i pozvali ICE agente da napuste grad.

REUTERS/Tim Evans Ljudi su se okupili na bdenju za Gud u Mineapolisu

Pucnjava se dogodila na oko kilometar i po od mesta gde je policajac ubio Džordža Flojda 2020. godine, što je pokrenulo demonstracije protiv rasizma širom zemlje pod sloganom 'Životi crnaca su važni' (Black Lives Matters).

Državne škole neće raditi do kraja nedelje zbog „brige za bezbednost".

Federalni agenti prethodno su navodno hapsili ljude ispred srednje škole 7. januara.

Zašto je ICE u Mineapolisu?

CRAIG LASSIG/EPA/Shutterstock Žena drži natpis 'Stidite se' dok policajci Mineapolisa reaguju na mesto gde je ženu ubio agent Službe za imigraciju i carine (ICE) u Mineapolisu, Minesota, SAD, 7. januara 2026.

Trampova administracija angažovala je dodatnih 2.000 federalnih agenata u području Mineapolisa poslednjih nedelja odgovarajući na optužbe o zloupotrebama socijalne pomoći u ovoj državi.

Gradonačelnik međutim tvrdi da grad nije bezbedniji zbog ICE agenata.

„Oni rasturaju porodice, seju haos na ulicama", rekao je novinarima 7. januara.

Broj angažovanih federalnih agenata u Mineapolisu jedan je od najvećih u poslednjih nekoliko godina.

ICE je pokrenuo akciju u Mineapolisu prošle godine protiv ljudi koji su dobili nalog da moraju da napuste državu.

Među njima su i Somalijci, koje je Tramp često kritikovalo, nazivajući ih „smećem".

„Ne želim ih u našoj državi. Biću iskren sa vama.

„Postoji razlog zašto njihova zemlja nije dobra. Njihova zemlja smrdi", rekao je.

Tramp je kasnije dodatno zaoštrio retoriku pošto je jedan konzervativac objavio video na Jutjubu (YouTube) u kojem je optužio vrtiće, koje vode imigranti iz Somalije, za masovnu prevaru.

Američki predsednik je potom uskratio federalna sredstva za brigu o deci državi Minesoti.

Trampova administracija poslala je ICE agente u druge gradove širom Amerike, u kojima su uhapsili hiljade ljudi u okviru akcije koju Bela kuća opisuje kao borbu protiv kriminala i imigranata koji su ilegalno ušli u zemlju.

