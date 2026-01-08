BBC vesti na srpskom

Američki imigracioni agent ubio ženu u Mineapolisu, Bela kuća na udaru

Dok Tramp tvrdi da je žena pokušala da pregazi ICE agenta, lokalni zvaničnici odbacuju ovu verziju.

BBC News pre 1 sat  |  Sakši Venkatraman
demonstracije u mineapolisu, imigracioni agenti
REUTERS/Tim Evans
Pripadnici snaga bezbednosti rasteruju okupljenena mestu gde je američki imigracioni agent upucao ženu u vozilu

Američki policijski agent pri imigracionom odeljenju smrtno je ranio 37-godišnju ženu u Mineapolisu, što je pokrenulo oštru diskusiju u kojoj su lokalni zvaničnici odbacili tvrdnje administracije predsednika Donalda Trampa da se radi o samoodbrani.

Ministarstvo za nacionalnu bezbednost saopštilo je da je Rene Nikol Gud bila „nasilna demonstrantkinja", koja je pokušala da pregazi agente Službe za imigraciju i carinu (ICE).

Međutim, ove tvrdnje je odbacio gradonačelnik Mineapolisa Jakob Fraj.

„Agent je bezobzirno upotrebio moć i posledica toga je da je neko umro", rekao je, poručivši agentima, uz psovke, da napuste grad.

Stotine ICE agenata angažovano je u Mineapolisu, u državi Minesoti, u okviru kampanje Bele kuće da zaustavi ilegalne migracije.

žuta policijska traka blokira prilaz ulici. Iza nje dva policijska vozila ispred kojih stoje policajci
Getty Images
Policijske snage okružile su mesto gde je ICE agent smrtno ranio ženu u Mineapolisu

Snimci, za koje se čini da prikazuju trenutak pucnjave 7. januara oko pola 11 pre podne po lokalnom vremenu, postavljeni su na društvene mreže.

Iz različitih uglova vide se džip-terenac kako blokira ulicu u stambenoj četvrti u Mineapolisu.

Grupa ljudi, za koje se čini da protestuju, nalazi se na trotoaru.

Policijsko vozilo pojavljuje se u blizini.

Antiimigracioni agent zaustavlja vozilo pored terenca na ulici, izlazi napolje, i govori ženi za volanom da izađe iz kola.

Jedan od agenata poseže za kvakom na vozačevim vratima.

Drugi agent je ispred vozila.

Iz snimaka koje je BBC pogledao odmah posle događaja, ne vidi se jasno koliko je taj agent stajao blizu vozila, niti da li ga je vozilo udarilo.

Taj agent je zapucao pošto je terenac pokušao da se udalji.

Čuju se tri pucnja i može se videti kako terenac ostaje bez kontrole i udara u obližnje vozilo parkirano na ulici.

U objavi na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social), Tramp je napisao da je ICE agent „brutalno" pregažen.

„Teško je poverovati da je živ, ali oporavlja se u bolnici", napisao je.

Republikanski predsednik okrivio je „radikalnu levicu" da „svakodnevno ugrožava, vređa i napada naše pripadnike snaga reda i ICE agente".

Brajan O'Hara, šef policije u Mineapolisu, rekao je da je žena u vozilu blokirala ulicu.

Kada joj je prišao policajac, ona je „krenula da se odveze".

Kristi Noem, sekretarka za nacionalnu bezbednost, rekla je da je žena tokom dana „progonila i ometala" policajce i da je pokušala da „upotrebi vozilo kao oružje" kako bi pregazila policajca, što je čin „domaćeg terorizma".

Federalni agent ispalio je „hice u samoodbrani" i sam je bio povređen, rekla je Noem.

Dodala je da su tog istog agenta udarila kola u junu dok je bio na dužnosti.

ICE akcije u gradu se nastavljaju, a agenti Federalnog istražnog birao (FBI) će istražiti slučaj, rekla je Noem.

Gradsko veće Mineapolisa saopštilo je, međutim, da je Gud „samo brinula o njenim komšijama" kada je ubijena.

Službenik ICE-a je pucao i ubio ženu koja je vozila automobil i blokirala federalne agente dok su sprovodili imigracione operacije u južnom Mineapolisu
CRAIG LASSIG/EPA/Shutterstock
Automobil u kojem je bila žena koju je ubio agent Službe za imigraciju i carine (ICE) Mineapolis, Minesota, SAD, 7. januara 2026.

Emili Heler rekla je za CNN da je bila kod kuće kada je videla ICE agente kako se raspravljaju sa demonstrantima.

Rekla da je čula kako agenti viču na ženu koja je vozila terenac.

Jedan od njih pokušao je da otvori vrata od kola, i žena je ubacila u rikverc i počela da se udaljava.

„ICE agent je stao ispred vozila i rekao 'Stani', i onda, kada je vozilo već bilo u pokretu, on je pucao direktno u njeno lice kroz vetrobransko staklo", tvrdi Heler.

Guverner Minesote Tim Volc takođe je odbacio objašnjene federalnih službi.

„Nemojte verovati ovoj propagandnoj mašini", napisao je Volc, reagujući na objavu Ministarstva za nacionalnu bezbednost o pucnjavi.

„Država će se postarati da bude sprovedena potpuna, pravedna i brza istraga kako bi se osigurala pravda", dodao je.

Najistaknutiji predstavnici Demokratske stranke, među kojima je i bivša potpredsednica Kamala Haris, oglasili su se o ovom događaju.

Haris je opis događaja koji je dala Trampova administracija opisala kao pokušaj da se javnost ubedi u laž.

U više delova grada održani su protesti, a pojedini stanovnici Mineapolisa osudili su pucnjavu i pozvali ICE agente da napuste grad.

ljudi na protestu nose transparente
REUTERS/Tim Evans
Ljudi su se okupili na bdenju za Gud u Mineapolisu

Pucnjava se dogodila na oko kilometar i po od mesta gde je policajac ubio Džordža Flojda 2020. godine, što je pokrenulo demonstracije protiv rasizma širom zemlje pod sloganom 'Životi crnaca su važni' (Black Lives Matters).

Državne škole neće raditi do kraja nedelje zbog „brige za bezbednost".

Federalni agenti prethodno su navodno hapsili ljude ispred srednje škole 7. januara.

Zašto je ICE u Mineapolisu?

Policajac ICE-a je pucao i ubio ženu koja je vozila automobil i blokirala savezne agente dok su sprovodili imigracione operacije u južnom Mineapolisu.
CRAIG LASSIG/EPA/Shutterstock
Žena drži natpis 'Stidite se' dok policajci Mineapolisa reaguju na mesto gde je ženu ubio agent Službe za imigraciju i carine (ICE) u Mineapolisu, Minesota, SAD, 7. januara 2026.

Trampova administracija angažovala je dodatnih 2.000 federalnih agenata u području Mineapolisa poslednjih nedelja odgovarajući na optužbe o zloupotrebama socijalne pomoći u ovoj državi.

Gradonačelnik međutim tvrdi da grad nije bezbedniji zbog ICE agenata.

„Oni rasturaju porodice, seju haos na ulicama", rekao je novinarima 7. januara.

Broj angažovanih federalnih agenata u Mineapolisu jedan je od najvećih u poslednjih nekoliko godina.

ICE je pokrenuo akciju u Mineapolisu prošle godine protiv ljudi koji su dobili nalog da moraju da napuste državu.

Među njima su i Somalijci, koje je Tramp često kritikovalo, nazivajući ih „smećem".

„Ne želim ih u našoj državi. Biću iskren sa vama.

„Postoji razlog zašto njihova zemlja nije dobra. Njihova zemlja smrdi", rekao je.

Tramp je kasnije dodatno zaoštrio retoriku pošto je jedan konzervativac objavio video na Jutjubu (YouTube) u kojem je optužio vrtiće, koje vode imigranti iz Somalije, za masovnu prevaru.

Američki predsednik je potom uskratio federalna sredstva za brigu o deci državi Minesoti.

Trampova administracija poslala je ICE agente u druge gradove širom Amerike, u kojima su uhapsili hiljade ljudi u okviru akcije koju Bela kuća opisuje kao borbu protiv kriminala i imigranata koji su ilegalno ušli u zemlju.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.08.2026)

BBC News
Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

BBC News pre 2 sata
Kako američko zarobljavanje Madura može da utiče na poteze Rusije i Kine

Kako američko zarobljavanje Madura može da utiče na poteze Rusije i Kine

BBC News pre 1 sat
Mit o snazi volje i zašto je nekim ljudima teže da izgube višak kilograma

Mit o snazi volje i zašto je nekim ljudima teže da izgube višak kilograma

BBC News pre 2 sata
Tramp razmatra kupovinu Grenlanda od Danske: Bela kuća

Tramp razmatra kupovinu Grenlanda od Danske: Bela kuća

BBC News pre 3 sata
SAD zaplenile naftni tanker pod ruskom zastavom, navodno povezan sa Venecuelom

SAD zaplenile naftni tanker pod ruskom zastavom, navodno povezan sa Venecuelom

BBC News pre 19 sati
BBC News

Povezane vesti »

VIDEO Tramp tvrdi da je ubijena žena pokušala da zgazi agenta ICE, a evo šta pokazuju snimci iz više uglova

VIDEO Tramp tvrdi da je ubijena žena pokušala da zgazi agenta ICE, a evo šta pokazuju snimci iz više uglova

Nova pre 13 minuta
Američki agent ubio ženu u Minesoti: Vlast tvrdi da je u samoodbrani (video)

Američki agent ubio ženu u Minesoti: Vlast tvrdi da je u samoodbrani (video)

Pravda pre 28 minuta
(Uznemirujuće) Lekar dotrčao do žene, hteo da joj opipa puls, agent ICE-a ga oterao: Novi šokantan snimak pucnjave iz…

(Uznemirujuće) Lekar dotrčao do žene, hteo da joj opipa puls, agent ICE-a ga oterao: Novi šokantan snimak pucnjave iz Mineapolisa, FBI otvorio istragu

Kurir pre 8 minuta
Agent američke imigracije pucao i ubio ženu na ulici u Mineapolisu

Agent američke imigracije pucao i ubio ženu na ulici u Mineapolisu

N1 Info pre 1 sat
Ključaju nemiri u Americi "Odj***te iz grada": Agent ICE ubio ženu, objavljen snimak, haos na ulicama, situacija izmiče…

Ključaju nemiri u Americi "Odj***te iz grada": Agent ICE ubio ženu, objavljen snimak, haos na ulicama, situacija izmiče kontroli

Blic pre 1 sat
„Akt domaćeg terorizma“: Šta je poznato o ubistvu žene od strane saveznog agenta u Mineapolisu i koliko je Amerika bezbedna?…

„Akt domaćeg terorizma“: Šta je poznato o ubistvu žene od strane saveznog agenta u Mineapolisu i koliko je Amerika bezbedna?

Danas pre 1 sat
Američki imigracioni agent ubio ženu u Mineapolisu, Bela kuća na udaru

Američki imigracioni agent ubio ženu u Mineapolisu, Bela kuća na udaru

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Švajcarski list: Srbija ostala bez tri stuba spoljne politike, politika klackalice se raspala

Švajcarski list: Srbija ostala bez tri stuba spoljne politike, politika klackalice se raspala

N1 Info pre 18 minuta
Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Beta pre 23 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Moskva zahteva od SAD da omoguće povratak Rusima s tankera "Marinera"; krajina: Bez struje u…

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva zahteva od SAD da omoguće povratak Rusima s tankera "Marinera"; krajina: Bez struje u Dnjepropetrovskoj oblasti 800.000 ljudi

RTV pre 13 minuta
Haos na aerodromima u Evropi zbog snega: Koja su prava putnika u slučaju otkazivanja ili pomeranja leta

Haos na aerodromima u Evropi zbog snega: Koja su prava putnika u slučaju otkazivanja ili pomeranja leta

Euronews pre 38 minuta
Orban: Ukrajina traži resurse za narednu deceniju koji bi Mađarsku zadužili decenijama

Orban: Ukrajina traži resurse za narednu deceniju koji bi Mađarsku zadužili decenijama

RTV pre 23 minuta