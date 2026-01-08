Advokat Lakić: Ćacilend je primer poraza institucija države Srbije

Beta pre 1 sat

Advokat Nikola Lakić izjavio je da je paravojni kamp Ćacilend, koji je oformio vrhovni komandant Ćacilenda Aleksandar Vučić, najbolji primer poraza institucija države Srbije i koliko su tužilaštvo, policija i ostale bezbednosne službe u rukama jedne osobe.

Lakić je agenciji Beta kazao da osim što je taj paravojni kamp mesecima blokirao centar Beograda, u istom se nalazi više kriminalaca nego u Centralnom zatvoru.

"Kriminalci služe kao podrška vrhovnom komandantu Ćacilenda i kao njegova poslednja linija odbrane od građana Srbije", ocenio je.

Prema njegovim rečima, Ćacilend je prostor u kome nije dozvoljeno tužilaštvu da izvrši uviđaj jer policija nije u mogućnosti da osigura bezbednost tužiteljki.

"Ali je takođe i prostor u kome kriminalci pod direktnom kontrolom Aleksandra Vučića zastrašuju građane, napadaju novinare i zabranjuju slobodno kretanje svim građanima", naglasio je.

Komentarišući jučerašnje pretnje novinarskoj ekipi TV N1 u Pionirskom parku, Lakić je rekao da je u Vučićevoj Srbiji postalo normalno da višestruki povratnik, osuđen za najteža krivična dela, na očigled policije i pred medijima zabranjuje prolazak novinarima i sprovodi naređenja s Andrićevog venca.

"To što Predsedništvo Srbije čuvaju osobe koje su višestruki povratnici koji su osuđeni za najteža krivična dela, kao i sve što se prethodnih meseci dešavalo u Ćacilendu u normalnim državama bio bi predmet krivičnih postupka, a u Vučićevoj Srbiji to je normalnost. Normalnost na koju smo navikli zato što je jedna osoba porobila sve institucije i podredila ih ličnom, a ne državnom interesu", istakao je.

Dodao je da je u Vučićevoj Srbiji postala normalna pojava da predsednika države štite kriminalci, kao i da su u njegovom okruženju.

"To je njegov modus operandi, njegov način vladanja i da uz pomoć osuđivanih kriminalaca zastrašuje građane Srbije, ali da im u svemu tome pomažu osobe iz vrha bezbednosnih službi koji bi u normalnim državama bili odavno na optuženičkim klupama ili odsluživali svoje zatvorske kazne", kazao je advokat Lakić.

Predsednica gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Beogradu Mila Popović saopštila je ranije danas da je osoba koja juče nije dozvolila ekipi TV N1 da uđe u Pionirski park, još u novembru pretila iz Ćacilenda.

"Miroslav Suvalj iz Sombora - 15 godina zatvora, osuđen za više krivičnih dela, uključujući silovanje muškarca, koji je juče objasnio da čuva Srbiju od 'ološa' je još u novembru pretio iz Ćacilenda. Kada Aleksandar Vučić kaže da je Ćacilend 'klica slobode', misli na slobodno iživljavanje kriminalaca nad građanima. Zato je i ostavio deo u Pionirskom parku. To je kadar na koji se režim oslanja. To je njihova poslednja linija odbrane", navela je Popović na društvenoj mreži "X".

Beograđanima i dalje nije dozvoljen prilaz Pionirskom parku, u kome se nalazi više razapetih šatora.

Park je ograđen visokom metalnom ogradom, a osobe koje se predstavljaju da su pripadnici privatnog obezbeđenja nikom ne dozvoljavaju ulaz.

Njih čuvaju pripadnici policije.

Pionirski park je uzurpiran sredinom marta prošle godine, i prema istraživanju KRIK-a u njemu boravi veliki broj kriminalaca osuđivanih za najteža krivična dela.

Predsednik Vučić je ranije izjavio da je u Ćacilendu slomljena obojena revolucija i da su čuvari Ćacilenda ušli u istoriju.

(Beta, 08.01.2026)