Advokat Lakić: Ćacilend je primer poraza institucija države Srbije
Advokat Nikola Lakić izjavio je da je paravojni kamp Ćacilend, koji je oformio vrhovni komandant Ćacilenda Aleksandar Vučić, najbolji primer poraza institucija države Srbije i koliko su tužilaštvo, policija i ostale bezbednosne službe u rukama jedne osobe.
Lakić je agenciji Beta kazao da osim što je taj paravojni kamp mesecima blokirao centar Beograda, u istom se nalazi više kriminalaca nego u Centralnom zatvoru.
"Kriminalci služe kao podrška vrhovnom komandantu Ćacilenda i kao njegova poslednja linija odbrane od građana Srbije", ocenio je.
Prema njegovim rečima, Ćacilend je prostor u kome nije dozvoljeno tužilaštvu da izvrši uviđaj jer policija nije u mogućnosti da osigura bezbednost tužiteljki.
"Ali je takođe i prostor u kome kriminalci pod direktnom kontrolom Aleksandra Vučića zastrašuju građane, napadaju novinare i zabranjuju slobodno kretanje svim građanima", naglasio je.
Komentarišući jučerašnje pretnje novinarskoj ekipi TV N1 u Pionirskom parku, Lakić je rekao da je u Vučićevoj Srbiji postalo normalno da višestruki povratnik, osuđen za najteža krivična dela, na očigled policije i pred medijima zabranjuje prolazak novinarima i sprovodi naređenja s Andrićevog venca.
"To što Predsedništvo Srbije čuvaju osobe koje su višestruki povratnici koji su osuđeni za najteža krivična dela, kao i sve što se prethodnih meseci dešavalo u Ćacilendu u normalnim državama bio bi predmet krivičnih postupka, a u Vučićevoj Srbiji to je normalnost. Normalnost na koju smo navikli zato što je jedna osoba porobila sve institucije i podredila ih ličnom, a ne državnom interesu", istakao je.
Dodao je da je u Vučićevoj Srbiji postala normalna pojava da predsednika države štite kriminalci, kao i da su u njegovom okruženju.
"To je njegov modus operandi, njegov način vladanja i da uz pomoć osuđivanih kriminalaca zastrašuje građane Srbije, ali da im u svemu tome pomažu osobe iz vrha bezbednosnih službi koji bi u normalnim državama bili odavno na optuženičkim klupama ili odsluživali svoje zatvorske kazne", kazao je advokat Lakić.
Predsednica gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Beogradu Mila Popović saopštila je ranije danas da je osoba koja juče nije dozvolila ekipi TV N1 da uđe u Pionirski park, još u novembru pretila iz Ćacilenda.
"Miroslav Suvalj iz Sombora - 15 godina zatvora, osuđen za više krivičnih dela, uključujući silovanje muškarca, koji je juče objasnio da čuva Srbiju od 'ološa' je još u novembru pretio iz Ćacilenda. Kada Aleksandar Vučić kaže da je Ćacilend 'klica slobode', misli na slobodno iživljavanje kriminalaca nad građanima. Zato je i ostavio deo u Pionirskom parku. To je kadar na koji se režim oslanja. To je njihova poslednja linija odbrane", navela je Popović na društvenoj mreži "X".
Beograđanima i dalje nije dozvoljen prilaz Pionirskom parku, u kome se nalazi više razapetih šatora.
Park je ograđen visokom metalnom ogradom, a osobe koje se predstavljaju da su pripadnici privatnog obezbeđenja nikom ne dozvoljavaju ulaz.
Njih čuvaju pripadnici policije.
Pionirski park je uzurpiran sredinom marta prošle godine, i prema istraživanju KRIK-a u njemu boravi veliki broj kriminalaca osuđivanih za najteža krivična dela.
Predsednik Vučić je ranije izjavio da je u Ćacilendu slomljena obojena revolucija i da su čuvari Ćacilenda ušli u istoriju.
(Beta, 08.01.2026)