Delsi Rodrigez otpustila generala koji je bio zadužen za Madurovu bezbednost

Blic pre 33 minuta
Institucije poput DGCIM i Sebin optužene su za kršenja ljudskih prava prema izveštajima UN.

Naslednik na mestu komandanta gardu, general Gustavo Gonzalez Lopez, suočava se sličnim optužbama. Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez smenila je komandanta venecuelanske predsedničke počasne garde, generala Havijera Markanoa Tabata nekoliko dana nakon što su američke snage uhvatile venecuelanskog lidera Nikolasa Madura u raciji u Karakasu i odvele ga u Njujork gde će mu biti suđeno po optužbama za umešanost u krijumčarenje droge i oružja, prenosi danas
