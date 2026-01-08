(Foto, video) Autobus proklizao, formirala se kolona vozila u ovoj ulici u Beogradu zastoj, ova linija promenila trasu, oglasio se i RHMZ sa posebnim upozorenjem za vozače

Blic pre 5 sati
(Foto, video) Autobus proklizao, formirala se kolona vozila u ovoj ulici u Beogradu zastoj, ova linija promenila trasu…

Nadležni apeluju na vozače da prilagode vožnju uslovima i koriste alternativne pravce Linija 23 privremeno saobraća preko Žarkova umesto Košutnjaka zbog nastale situacije Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i neprilagođene vožnje stanju na kolovozu, u pojedinim delovima grada došlo je do formiranja zastoja.

Klizavi putevi i smanjena vidljivost dodatno otežavaju kretanje vozila, naročito u frekventnim gradskim zonama a Republički hidrometeorološki zavod Srbije je izdao upozorenje vozačima. Do zastoja je došlo na raskrsnici ulica Ratka Mitrovića i Jablaničke, gde se preprečio autobus na liniji 23, čime je u potpunosti blokiran prolaz u oba smera, kako za autobuse, tako i za automobile. Kako javlja naša reporterka sa lica mesta, autobus na liniji 23 trenutno ne saobraća
