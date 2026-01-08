Ne vucite i ne lomite! Ovo je pravi način da otvorite zaleđenu bravu ili vrata automobila

Izbegavajte upotrebu sile pri otvaranju zaleđenih vrata automobila kako ne biste oštetili gumene zaptivke ili karoseriju.

Za zaleđene brave korisna su hemijska sredstva za odmrzavanje ili zagrevanje ključa upaljačem. Zimska jutra znaju da iznenade i iskusne vozače - naročito kada posle ledene kiše ili otopljenog pa ponovo smrznutog snega vrata automobila jednostavno odbiju da se otvore. Minus na termometru tada postaje više od neprijatnosti i pretvara se u realan problem koji može da zakomplikuje polazak na posao ili put. Zaleđene gumene zaptivke ili brava pune leda česta su pojava