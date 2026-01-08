Ko je u 2025. preuzeo ključne firme u Srbiji

U Srbiji je 2025. obeležio neznatni pad apetita investitora u segmentu spajanja i preuzimanja (engl. mergers and acquisitions - M&A).

Sa 37 registrovanih većih transakcija (onih koje su zaključene ili u procesu finalizacije), ovdašnje kompanije su doživele promene u vlasničkim strukturama, dok su domaći i strani investitori nastavili da procenjuju potencijal srpskog tržišta u godini obeleženoj svetskom ekonomskom neizvesnošću. Prema javno dostupnim i podacima Bloomberg Terminala, pomaci u kontroli nad kompanijama zabeleženi su u više ključnih sektora privrede (od prehrambene industrije do