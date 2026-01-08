Stojaković objavio spisak igrača za pripreme u Turskoj

Danas pre 48 minuta  |  Beta
Stojaković objavio spisak igrača za pripreme u Turskoj

Fudbaleri Partizana putuju na dvonedeljne pripreme u Tursku, tokom kojih će odigrati pet kontrolnih utakmica.

Trener Nenad Stojaković na put će povesti 33 fudbalera – 29 igrača i četiri golmana. Kako je saopštio klub na zvaničnom sajtu, među njima se nalazi osam igrača koji još nisu napunili 18 godina, od kojih dvojica imaju samo 16. Na spisku trenera Stojakovića za pripreme u Antaliji su: Marko Milošević, Miloš Krunić, Tarik Banjić, Veljko Popović, Milan Roganović, Aranđel Stojković, Stefan Milić, Vukašin Đurđević, Ivan Vasiljević, Nikola Simić, Mateja Milovanović, Vojin
RTV pre 38 minuta
RTS pre 38 minuta
Hot sport pre 18 minuta
Kurir pre 8 minuta
Euronews pre 48 minuta
B92 pre 13 minuta
Politika pre 13 minuta
