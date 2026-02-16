Van Sjang prvi fudbaler iz Kine član Crvene zvezde

U Medija centru stadiona „Rajko Mitić“ u društvu predsednika FK Crvena zvezda – Svetozara Mijailovića i direktora Omladinske škole – Nikole Jelića ugovor je potpisao fudbaler iz Kine Van Sjang.

Van Sjang je rođen u Ćitaiheu, 2009. godine, 2019. godine se pridružio Hubej Istaru. Igrajući kao ofanzivni vezni igrač, ključni je igrač kineske reprezentacije do 17 godina. Mladi kineski fudbaler će u narednom periodu nastupati za kadete šampiona Srbije, u pokušaju da dođe do profesionalnog nivoa i potpiše ugovor. Zanimljivo je to što bi po parafu, postao prvi fudbaler iz nekada najmnogoljudnije zemlje sveta u istoriji Zvezde.