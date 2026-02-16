Neočekivani potpis na "Marakani" - Kinez stigao u Zvezdu

Neočekivani potpis na "Marakani" - Kinez stigao u Zvezdu

Fudbalski klub Crvena zvezda ojačao je svoje omladinske redove pošto je predstavljen kineski reprezentativac Van Sjang.

Pomalo neočekivano ime ovog popodneva na "Marakani", ali očigledno je Crvena zvezda prepoznala potencijal. Van Sjang je rođen u Ćitaiheu, provincija Hejlungđang, 2009. godine, 2019. godine se pridružio Hubej Istaru. Igrajući kao ofanzivni vezni igrač, ključni je igrač kineske reprezentacije do 17 godina. U novembru 2025. godine, tokom kvalifikacija za Azijski kup do 17 godina, Van je predstavljao omladinsku reprezentaciju u pet utakmica, postigavši pet golova i
