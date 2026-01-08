Viši sud: Suvalj iz Ćacilenda osuđivan na više od 10 godina zatvora za krivična dela silovanja, otmice, razbojništva...

N1 Info pre 4 sati  |  Miodrag Sovilj N1 Beograd
Miroslav Suvalj iz Sombora, koji u sredu nije dozvolio ekipi TV N1 da uđe u Pionirski park, osuđivan je pred Višim sudom u Somboru za više krivičnih dela na kazne od ukupno 10 godina i osam meseci zatvora, proizilazi iz odgovora Višeg suda u Somboru na pitanja N1.

Sud je u odgovoru povodom zahteva za pristup informaciji od javnog značaja, naveo da je M.S. pravosnažno osuđen 23. januara 2014. godine na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dve godine i dva meseca, zbog krivičnog dela razbojništva - u saizvršilaštvu i razbojništva u pokušaju. Takođe, M.S, je pravosnažnom presudom od 16. maja 2014. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam godina i šest meseci zbog krivičnih dela otmica, silovanje i iznuda, koja je
