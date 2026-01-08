Rusija: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Rusija: Preuzimanje tankera od strane SAD predstavlja grubo kršenje osnovnih principa

MOSKVA - Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da preuzimanje ruskog tankera "Marinera" predstavlja grubo kršenje osnovnih principa međunarodnog pomorskog prava i slobodne plovidbe.

U saopštenju Ministarstava izražava se "ozbiljna zabrinutost" zbog "nezakonite vojne akcije" koje su američke snage sprovele protiv naftnog tankera, prenosi Interfaks. Ministarstvo je pozvalo Vašington da se "vrati poštovanju osnovnih normi i principa međunarodne pomorske plovidbe" i odmah prekine nezakonite akcije protiv broda ''Marinera'', kao i drugih plovila koja obavljaju legitimne aktivnosti na otvorenom moru. ''Ponavljamo naš zahtev da američka strana
