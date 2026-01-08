U Valjevu i Majdanpeku proglašena vanredna situacija zbog problema izazvanih snegom i ledenom kišom

VALJEVO - U Valjevu je proglašena vanredna situacija zbog problema koje je izazvao sneg koji je pao prethodnih dana.

Odluka je doneta da današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije Valjeva, a načelnik Štaba Aleksandar Pavlović izjavio je da se još prikupljaju izveštaji o situaciji na terenu. Na Instagram nalogu Grada Valjeva ranije danas je objavljeno da je 10.200 korisnika u valjevskom kraju bez struje i da će biti angažovani svi privredni subjekti koji mogu da pomognu da se normalizuje snabdevanje strujom. Sve raspoložive službe i mehanizacija su na terenu, kako bi se što pre