U Valjevu i Majdanpeku proglašena vanredna situacija zbog problema izazvanih snegom i ledenom kišom

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
U Valjevu i Majdanpeku proglašena vanredna situacija zbog problema izazvanih snegom i ledenom kišom

VALJEVO - U Valjevu je proglašena vanredna situacija zbog problema koje je izazvao sneg koji je pao prethodnih dana.

Odluka je doneta da današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije Valjeva, a načelnik Štaba Aleksandar Pavlović izjavio je da se još prikupljaju izveštaji o situaciji na terenu. Na Instagram nalogu Grada Valjeva ranije danas je objavljeno da je 10.200 korisnika u valjevskom kraju bez struje i da će biti angažovani svi privredni subjekti koji mogu da pomognu da se normalizuje snabdevanje strujom. Sve raspoložive službe i mehanizacija su na terenu, kako bi se što pre
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kancelarija za KiM o poplavama: U stalnom smo kontaktu sa predstavnicima opština na terenu

Kancelarija za KiM o poplavama: U stalnom smo kontaktu sa predstavnicima opština na terenu

Euronews pre 26 minuta
Srbija i dalje pod snegom – problemi sa strujom na zapadu zemlje, saobraćaj otežan na većini putnih pravaca

Srbija i dalje pod snegom – problemi sa strujom na zapadu zemlje, saobraćaj otežan na većini putnih pravaca

RTS pre 20 minuta
Neophodno saniranje posledica nevremena u srpskim sredinama na KiM: Kancelarija će pružiti pomoć

Neophodno saniranje posledica nevremena u srpskim sredinama na KiM: Kancelarija će pružiti pomoć

Kurir pre 6 minuta
Kancelarija za KiM: Nakon procene štete šaljemo pomoć srpskim sredinama na Kosovu

Kancelarija za KiM: Nakon procene štete šaljemo pomoć srpskim sredinama na Kosovu

Serbian News Media pre 16 minuta
Neophodno saniranje posledica nevremena u srpskim sredinama na KiM: Kancelarija će pružiti pomoć

Neophodno saniranje posledica nevremena u srpskim sredinama na KiM: Kancelarija će pružiti pomoć

Telegraf pre 25 minuta
Haos u Dragačevu, preko 1.000 ljudi ostalo bez struje: Zapadna Srbija okovana snegom, sve raspoložive ekipe na terenu (VIDEO)

Haos u Dragačevu, preko 1.000 ljudi ostalo bez struje: Zapadna Srbija okovana snegom, sve raspoložive ekipe na terenu (VIDEO)

RINA pre 1 sat
Ibar se izlio u severnom delu Kosovske Mitrovice, evakuisano desetak osoba (video)

Ibar se izlio u severnom delu Kosovske Mitrovice, evakuisano desetak osoba (video)

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakMajdanpekValjevoSnegvanredna situacijaOvčar Banja

Društvo, najnovije vesti »

Tužilac: Zloupotrebe u Kosovskom birou osiguranja veće od milion evra, uhapšeno 39 osoba

Tužilac: Zloupotrebe u Kosovskom birou osiguranja veće od milion evra, uhapšeno 39 osoba

Beta pre 21 minuta
"Prilika da im se oda poštovanje" Gašić posetio vojnike u Kopnenoj zoni bezbednosti: "Nastavićemo da ulažemo u poboljšanje…

"Prilika da im se oda poštovanje" Gašić posetio vojnike u Kopnenoj zoni bezbednosti: "Nastavićemo da ulažemo u poboljšanje standarda" (foto)

Blic pre 51 minuta
Deficit budžeta 79,6 mlijardi dinara za 11 meseci 2025.

Deficit budžeta 79,6 mlijardi dinara za 11 meseci 2025.

N1 Info pre 6 minuta
Srbijavode: Vodostaji Dunava i Tise u stagnaciji, Save i Velike Morave u porastu

Srbijavode: Vodostaji Dunava i Tise u stagnaciji, Save i Velike Morave u porastu

RTV pre 56 minuta
Putevi prohodni širom Srbije, na snazi zabrana za šlepere u više regiona

Putevi prohodni širom Srbije, na snazi zabrana za šlepere u više regiona

RTV Novi Pazar pre 20 minuta