Obradović nije poštedeo nikoga kritike: Bez srca, fokusa i energije!

Evo šta je imao da poruči! Crvena zvezda nastavila je borbu u Evroligi gostovanjem u Kaunasu, gde je dpčekao Žalgiris direktan rival u borbi za plasman.

Ipak, u Kaunasu je upravo borbe i izostalo pa je beogradski klub razbijen rezultatom 99:67, a Saša Obradović nije štedeo igrače posle meča: – Čestitke Žalgirisu, zaslužili su da pobede, igrali smo vrlo loš meč u svim delovima košarke. Nismo igrali srcem, sa fokusom, energijom i ovo je rezultat ove utakmice. – Šta je glavni razlog? Dobro pitanje, moramo da saznamo, moramo da igramo naš meč, napadnu odbranu na nivou, na faulu. Jedva smo dolazili do bonusa, moramo da
POLUVREME - Partizan pokvario utisak u finišu poluvremena, šut za tri poena najveći problem

Đurović o letargičnoj Zvezdi: "Bolje da se posvađaju nego da ćute, jer ako ćute..."

Ne postoji razlog za ovakav poraz: Obradović rekao jednu rečenicu pa pobegao od kamere!

Obradović: Razlog? Dobro pitanje… Bez srca i energije!

Ubedljiv poraz Zvezde na gostovanju Žalgirisu u Evroligi

Saša Obradović posle debakla izgovorio samo jednu rečenicu posle koje je sve jasno

Suđenje? Obradović promenio ploču: "Ne treba se na ovaj rezultat buniti"

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaSaša Obradović

Obradovič razočaran posle debakla u Litvaniji: „Odigrali smo jedno veliko ništa“

Bivši trener Zvezde posle debakla u Litvaniji: „Trebalo bi da padnu teške reči“

Potop Crvene zvezde u Kaunasu

Hrvati simbolično kažnjeni za skandiranje „Ubij Srbina“

Iran bez interneta 24 sata, protesti se nastavljaju, Pahlavi pozvao Trampa da ‘reaguje’

