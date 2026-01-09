Obradović nije poštedeo nikoga kritike: Bez srca, fokusa i energije!

Evo šta je imao da poruči! Crvena zvezda nastavila je borbu u Evroligi gostovanjem u Kaunasu, gde je dpčekao Žalgiris direktan rival u borbi za plasman.

Ipak, u Kaunasu je upravo borbe i izostalo pa je beogradski klub razbijen rezultatom 99:67, a Saša Obradović nije štedeo igrače posle meča: – Čestitke Žalgirisu, zaslužili su da pobede, igrali smo vrlo loš meč u svim delovima košarke. Nismo igrali srcem, sa fokusom, energijom i ovo je rezultat ove utakmice. – Šta je glavni razlog? Dobro pitanje, moramo da saznamo, moramo da igramo naš meč, napadnu odbranu na nivou, na faulu. Jedva smo dolazili do bonusa, moramo da